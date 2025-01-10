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Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işgalci İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan'ı uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda katletti.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:28 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:29
Çalışan Gazeteciler Günü’nde İsrail ordusu Gazze’deki gazeteci Said Ebu Nebhan’ı katletti!

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    İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

    Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)

    Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.

    Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)

    Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

    Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)

    Filistin resmi haber ajansı WAFA da, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail saldırısında hayatını kaybetti

    Ebu Nebhan, 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.

    Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)

    Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

    İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 2023 gazeteciyi katletti (AA)İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 2023 gazeteciyi katletti (AA)

    İSRAİL ORDUSU 7 EKİM 2023'TEN BU YANA 203 GAZETECİYİ KATLETTİ
    Ebu Nebhan'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

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