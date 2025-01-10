İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.
Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)
Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı, yakınlarında bulunan Ebu Nehban'ın da ekipmanlarıyla haber takibi yaparken koşmaya çalıştığı ve o sırada karşıdan uzun namlulu silahla yapıldığı anlaşılan atışla hedef alındığı görülüyor.
Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)
Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.
Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusu Gazze'deki gazeteci Said Ebu Nebhan'ı katletti (AA)
Filistin resmi haber ajansı WAFA da, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ebu Nebhan, 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.