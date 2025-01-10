Çalışan Gazeteciler Günü’nde İsrail ordusu Gazze’deki gazeteci Said Ebu Nebhan’ı katletti!

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 2023 gazeteciyi katletti (AA)

İSRAİL ORDUSU 7 EKİM 2023'TEN BU YANA 203 GAZETECİYİ KATLETTİ

Ebu Nebhan'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.