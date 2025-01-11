Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye’deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. (Sosyal medya) YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR Şara ile görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, "Şam'da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı. TAJANI YAPTIRIMLARI KALDIRMA ÇAĞRISI YAPTI İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de devrik Beşar Esad rejimini hedef alan yaptırımlar için "Bu yaptırımlar önceki rejime, devrilen rejime uygulanmıştı. Söz konusu yaptırımlar, Suriye halkını vuracak. Kaldırılmak zorunda." dedi.

Suriye'deki yeni dönemi daha fazla reformla desteklemeye hazır olduklarına işaret eden Tajani, iki ülke arasında ekonomik işbirliklerini artırmak istediklerini, enerji ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde aktif rol oynamayı arzu ettiklerini söyledi.

Tajani, Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasının ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının ülkelerine geri dönmelerinin önemini vurgulayarak, "Suriye halkı, hiç kuşkusuz onurlu ve özgür bir yaşamı hak etmektedir." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Şam'da (EPA)

Tajani, İtalyan şirketlerin Suriye'de yatırım yapmaya istekli olduğunu anımsatarak, AB ile Suriye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çalışacaklarını kaydetti.

Şam'daki temaslarında devrik Baas rejimine getirilen yaptırımların kaldırılması konusunu ele aldıklarını da aktaran İtalyan bakan, "Bu yaptırımlar önceki rejime, devrilen rejime uygulanmıştı. Söz konusu yaptırımlar, Suriye halkını vuracak. Kaldırılmak zorunda." diye konuştu.

Tajani, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından alınan kararların "doğru yönde ilerlediği" değerlendirmesini dile getirdi.

"ÜLKELERİ VE ULUSLARARASI ŞİRKETLERİ SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Şeybani ise İtalya'nın Suriye'deki yeniden inşa sürecine destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şeybani, "İtalyan girişimlerini takdir ediyoruz, ülkeleri ve uluslararası şirketleri Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğine davet ediyoruz." dedi.

Bu ziyaretin Suriye ile İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri arasında yeni işbirliği ve stratejik ortaklık dönemine zemin hazırladığını vurgulayan Şeybani, Suriye'nin istikrar, refah ve barış modeli olabilmesi için yeni bir sayfa açtıklarını anlattı.

Şeybani, "Mezhepsel, etnik veya dini aidiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyelilerin hukukun üstünlüğü, vatandaşlık altında özgürlüğünü teşvik eden ilke ve değerlere bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bu hakların sağlanması, Suriye'nin birliği ve istikrarının temel direğidir ve bu bölgeye de olumlu yansımaktadır." şeklinde konuştu.

Tüm Suriyelileri bir araya getirecek bir ulusal konferans düzenlemeyi planladıklarını bildiren Şeybani, bu konferansla bir sonraki sürecin tüm aşamalarıyla şekillendirilmesi, herkesin katıldığı sorunsuz ve kapsamlı bir siyasi iktidara geçiş, tüm suçluların ve Suriye halkına karşı işlenen suçlara karışanların hesap vermesinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Şeybani, bölgedeki sorunlara da değinerek, uyuşturucu ve kaosun yayılmasını durdurmayı öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Ahmed eş-Şeybani, Suriye ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini ve ortaklığı birçok alanda güçlendirmek amacıyla Avrupa ülkelerini ziyaret etmek üzere üst düzey bir heyetin görevlendirileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile de bir araya geldi.