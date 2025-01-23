Los Angeles’ta yangınlar yeniden başladı! 10 bin dönüme yayıldı: 50 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele haftalardır devam ediyor.

Los Angeles, AA

10 BİN DÖNÜME YAYILDI

Los Angeles'ın kuzeyinde çarşamba sabahı çıkan ve gün içinde hızla büyüyen yangın 10.000 dönümden fazla alanı küle çevirdi.

Los Angeles, AA

50 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Yetkililer, ilk müdahale ekiplerinin şiddetli rüzgarlar eşliğinde yangını kontrol altına almak için harekete geçmesiyle 50.000'den fazla kişiye tahliye emri ve uyarısı verdi.

Los Angeles, AA

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehrin yakındaki bölgeler için tahliye uyarısı yapılmasına neden olan yeni yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.