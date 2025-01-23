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Los Angeles’ta yangınlar yeniden başladı! 10 bin dönüme yayıldı: 50 bin kişiye tahliye emri

ABD’nin haftalardır yangınla mücadele eden Los Angeles kentinde yeni bir yangın daha patlak verdi. 22 Ocak Çarşamba günü çıkan yeni yangın 10 bin dönümden fazla alana yayıldı. Bölgedeki 50 binden fazla kişiye tahliye emri verildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:59
Los Angeles’ta yangınlar yeniden başladı! 10 bin dönüme yayıldı: 50 bin kişiye tahliye emri

İÇİNDEKİLER

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    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele haftalardır devam ediyor.

    Los Angeles, AALos Angeles, AA

    10 BİN DÖNÜME YAYILDI

    Los Angeles'ın kuzeyinde çarşamba sabahı çıkan ve gün içinde hızla büyüyen yangın 10.000 dönümden fazla alanı küle çevirdi.

    Los Angeles, AALos Angeles, AA

    50 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

    Yetkililer, ilk müdahale ekiplerinin şiddetli rüzgarlar eşliğinde yangını kontrol altına almak için harekete geçmesiyle 50.000'den fazla kişiye tahliye emri ve uyarısı verdi.

    Los Angeles, AALos Angeles, AA

    Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehrin yakındaki bölgeler için tahliye uyarısı yapılmasına neden olan yeni yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

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