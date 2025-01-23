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Kremlin’den flaş açıklama! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman yapılacak?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen telefon görüşmesinin birkaç saat içinde organize edilebileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:14
Kremlin’den flaş açıklama! Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman yapılacak?

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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen telefon görüşmesinin birkaç saat içinde organize edilebileceğini söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

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    Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan arasında Slovakya'ya gaz tedariki konusunda bir telefon görüşmesi yapılmasının planlanmadığını ancak gerekirse bunun yapılabileceğini söyledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

    "ERDOĞAN VE PUTİN ANLAŞTI"

    Peskov, olası bir Putin ile Başkan Erdoğan görüşmesine ilişkin "Şimdiye kadar bir görüşme planlanmadı ancak Putin ve Erdoğan, pratik olarak birkaç saat içinde görüşme konusunda anlaştılar, dolayısıyla gerekirse bu yapılacak" dedi.

    Erdoğan daha önce Putin ile Slovakya'ya doğalgaz tedariki konusunda görüşmeyi planladığını söylemişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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