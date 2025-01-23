Batı Şeria’da kuşatma Gazze’de savaş planı! İsrail’de acil durum toplantısı başladı

CENİN'DE KUŞATMA

Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nin başkanı Wissam Bakr, "Mevcut durum korkunç. İsrail güçleri hastanenin önündeki yolları yıktı. Ambulansların girip çıkmasını engellemek için yıkılan sokaklardan çıkan molozları hastane çıkışlarının önüne koydular." dedi.

Bakr, hastanenin içinde 600 sağlık personeli ve hastanın sığındığını, bulabildikleri yataklara, sandalyelere veya alanlara korkuyla tıkıştıklarını belirtti. Hastanedeki yiyecek ve su kaynakları sadece birkaç gün yetecekti. Hastanede toplanan insanları dehşete düşüren bir İsrail insansız hava aracının duyulduğunu söyledi. Bakr ayrıca, salı günü hastaneye giden ana yolda iki hemşire ve üç doktorun vurulduğunu da sözlerine ekledi.

Bakr, "Şimdiye kadar İsrail güçleri dışarıda" dedi ve hastane kompleksinin girişindeki molozların bir kısmını temizlemek için görünen bir İsrail askeri buldozerin beklediğini söyledi.