Batı Şeria’da kuşatma Gazze’de savaş planı! İsrail’de acil durum toplantısı başladı

İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Batı Şeria'da "güvenlik stratejisinde" değişiklik yaptıklarını söyledi ve İsrail güçlerinin Cenin'deki bir Filistin devlet hastanesi ile şehrin merkezinde bulunan mülteci kampını kuşattığını söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri çarşamba günü Cenin'e hava saldırıları düzenledi. Çok sayıda askeri araçla Cenin'e giren İsrail ordusunun saldırılarında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, rehine takasının hemen ardından Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlatılması için harekete geçti.
Smotrich’in rehine takasından sonra ateşkesin sona erdirilmesi için düzenlediği toplantıda savaşta ölen İsraillilerin aileleri, rehine yakınları ve stratejistler yer aldı.
Kanal 12’ye konuşan bir kaynak “Acil, gizli ve resmi olmayan bir toplantıya davet edildik. Toplantının amacı, anlaşmanın ilk aşaması sona erdikten sonra hemen mücadeleye devam edebilmemiz için kamuoyuna baskı yapacak bir strateji oluşturmaktı.” ifadelerini kullandı. Smotrich'in ofisi ise iddiaları yalanladı ve bakanın düzenli olarak rehine aileleri ile görüştüğünü ve bu toplantıların genelde gizli tutulduğunu iddia etti.
İsrail Cenin’de bir yandan da adeta tutuklama kampanyası yürütüyor. AFP haber ajansı Cenin'e düzenlenen askeri bir baskın sırasında tutuklanan Filistinli erkekleri görüntülendi. Fotoğraflarda üstlerinde beyaz bir tulum, elleri arkadan kelepçeli ve gözleri bağlı Filistinlilerin İsrail askerleri eşliğinde yürüdüğü görülüyor.
Cenin'deki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nin başkanı Wissam Bakr, "Mevcut durum korkunç. İsrail güçleri hastanenin önündeki yolları yıktı. Ambulansların girip çıkmasını engellemek için yıkılan sokaklardan çıkan molozları hastane çıkışlarının önüne koydular." dedi.
Bakr, hastanenin içinde 600 sağlık personeli ve hastanın sığındığını, bulabildikleri yataklara, sandalyelere veya alanlara korkuyla tıkıştıklarını belirtti. Hastanedeki yiyecek ve su kaynakları sadece birkaç gün yetecekti. Hastanede toplanan insanları dehşete düşüren bir İsrail insansız hava aracının duyulduğunu söyledi. Bakr ayrıca, salı günü hastaneye giden ana yolda iki hemşire ve üç doktorun vurulduğunu da sözlerine ekledi.
Bakr, "Şimdiye kadar İsrail güçleri dışarıda" dedi ve hastane kompleksinin girişindeki molozların bir kısmını temizlemek için görünen bir İsrail askeri buldozerin beklediğini söyledi.