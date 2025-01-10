Los Angeles’ta yangın felaketi: 140 bin kişi tahliye edildi, 5 kişi hayatını kaybetti! Ünlülerin malikhaneleri kül oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın, bir türlü söndürülemedi. Los Angeles şehrinde malikhanelerin bulunduğu bölgede itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, eyalet genelinde de olağanüstü hal ilan edildi.

Ünlü isimler evlerini terk ederken, 140 bini aşkın bölge sakini için yeni tahliye emirleri verildi. Beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınlarda en az 2 bin evin küle çevrildiği belirtildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 7 bin 500 kişilik dev bir ekibin yangına müdahale amacıyla bölgede olduğunu bildirdi.

BIDEN'IN İTALYA GEZİSİ İPTAL

Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi. Ünlü isimler, evlerinin alevler içinde kaldığı anları sosyal medya hesaplarında gözyaşları içinde servis etti.

Los Angeles'ta birçok bölgede eğitime ara verildi. ABD Başkanı Joe Biden, son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti. "Hollywood'da kabus gecesi" ifadeleriyle tanımlanan yangında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini kaydetti.

Evleri yangında yok olan ünlüler arasında Leighton Meester ve Adam Brody çifti, Anna Faris, Ricki Lake, Cary Elwes, Cameron Mathison, Spencer Pratt ve Heidi Montag, James Wooods, Eugine Levy, Paris Hilton, Diane Warren, Maria Shriver gibi isimler var.

Los Angeles'ta, Adnan Şen ve Metin Şen, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Tolgahan Sayışman, Beren Saat-Kenan Doğulu'nun da evi var.

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti Los Angeles'taki evlerini 2018'de 1.2 milyon dolara satın almıştı.

Los Angeles'ta Paris Hilton'un da evi yandı. O anı canlı izleyen şarkıcı, "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık" şeklinde bir paylaşım yaptı