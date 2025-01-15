KONUTLARDA FAHİŞ FİYAT

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Meclisi üyeleri, yıkıcı orman yangınlarının şehrin konut sıkıntısını daha da kötüleştireceği yönündeki endişeler artarken mülk spekülasyonunu ve tahliyeleri önlemek için adımlar attı.

Newsom salı günü yangınların evleri yok ettiği veya hasar verdiği bölgelerdeki mülkler üzerindeki spekülasyonu sınırlamayı amaçlayan bir yürütme emri yayımladı. Bir meclis üyesi olan Eunisses Hernandez daha sonra yangından etkilenen mahallelerde belirli tahliye türleri için bir yıllık moratoryum çağrısı yapan bir önerge sunduğunu söyledi.

Orman yangınları binlerce yapıyı yok etti ve on binlerce insanı yerinden etti. Bunların, teklif savaşlarını ve kiralık konut tekliflerinde fahiş artışları tetiklediğine dair artan kanıtlar var ve bu durum halihazırda Amerika'nın en büyük krizlere yola açan konut piyasasına baskı yapıyor.