ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar bir haftadan uzun bir süredir söndürülemiyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Meclisi üyeleri, yıkıcı orman yangınlarının şehrin konut sıkıntısını daha da kötüleştireceği yönündeki endişeler artarken mülk spekülasyonunu ve tahliyeleri önlemek için adımlar attı.
Newsom salı günü yangınların evleri yok ettiği veya hasar verdiği bölgelerdeki mülkler üzerindeki spekülasyonu sınırlamayı amaçlayan bir yürütme emri yayımladı. Bir meclis üyesi olan Eunisses Hernandez daha sonra yangından etkilenen mahallelerde belirli tahliye türleri için bir yıllık moratoryum çağrısı yapan bir önerge sunduğunu söyledi.
Orman yangınları binlerce yapıyı yok etti ve on binlerce insanı yerinden etti. Bunların, teklif savaşlarını ve kiralık konut tekliflerinde fahiş artışları tetiklediğine dair artan kanıtlar var ve bu durum halihazırda Amerika'nın en büyük krizlere yola açan konut piyasasına baskı yapıyor.
Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.
Servis, rüzgarın şiddetinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından bölgedeki yangın uyarısının süresini uzattı.
Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.
Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.
150 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ
Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.
Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.
Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.