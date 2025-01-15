Los Angeles yanıyor! Zenginler çareyi orduda buldu

ABD'nin Melekler Şehri Los Angeles'ı alevler yuttu. Söndürme çalışmaları fiyaskoyla son buldu. HELPUSA etiketi gündem oldu. Zenginler kaçmak için her yola başvurdu. Raporlar, Ordu'nun küresel ısınmadan korunmak için en doğru adres olduğunu ortaya koydu. Bunu duyan Amerikalılar, Karadeniz'in incisini araştırmaya koyuldu.

ALEV "FIRTINA"SI BİTMEDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin güneybatı Kaliforniya'nın büyük bölümünde kritik kırmızı bayrak uyarıları yayınlamasına göre, haftanın ortasına kadar Santa Ana'da saatte 70 ile 115 kilometre hızında rüzgarlar esmesi, en yüksek rüzgar hızının ise bugün öğleden sonraları olması bekleniyor. Los Angeles'taki hava durumu servisi ofisi, şiddetli rüzgarlar, düşük nem ve amansız kuraklık koşullarının bir araya gelmesiyle birlikte, kuzey Los Angeles County ve Ventura County bölgeleri için "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısında bulunarak, "bu durumun olabilecek en kötü durum" olduğunu söyledi .

ÜÇ ÜLKEDEN PERSONEL GELDİ

Kanada, Meksika ve diğer yakın ABD eyaletlerinden gelen ek personel de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiyeci, yangınlarla havadan ve yerden mücadele ediyordu. Santa Monica'da itfaiyeciler, Pazartesi günü geç Palisades Yangını'nın alevlenmelerini kontrol altına almak ve söndürmek için çalıştılar. Los Angeles adli tıp ofisine göre n az 24 kişi öldü. Orman yangınları 12 binden fazla evi, işletmeyi ve diğer yapıları yok etti; yetkililer Los Angeles County'de 92 binden fazla kişinin tahliye edilmesini emretti.



YANGININ BİLANÇOSU

● Pacific Palisades mahallesini moloza çeviren Palisades Yangını 23.713 dönüm alanı küle çevirdi ve yangının yüzde14'ü kontrol altına alındı.

● San Gabriel Dağları'nın eteklerinde meydana gelen Eaton Yangını 14.117 dönüm alanı yaktı ve yangının yüzde 33'ü kontrol altına alındı.

● San Fernando Vadisi'ndeki Sylmar banliyösünün yakınında başlayan Hurst Yangını 3,438 dönümlük alanı yaktı ve yangının yüzde 97'si kontrol altına alındı.