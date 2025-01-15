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Aralık 2024 bütçe dengesi raporu yayımlandı: ABD bütçesinde 87 milyar dolarlık açık

ABD Hazine Bakanlığı'nın Aralık 2024 bütçe dengesi raporuna göre, federal hükümetin 2025 mali yılının üçüncü ayında bütçe açığı 87 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 azalan açığın, 2025 mali yılının ilk üç ayında ise toplam bütçe açığı yüzde 39 artarak 711 milyar dolara ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 03:40 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 03:40
Aralık 2024 bütçe dengesi raporu yayımlandı: ABD bütçesinde 87 milyar dolarlık açık

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    ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

    ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    BÜTÇE AÇIĞI 87 MİLYAR DOLAR
    Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar dolar olarak hesaplandı.

    Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 33 azaldı.

    Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

    ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 artışla 454 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 3 azalışla 541 milyar dolara indi.

    ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)ABD bütçesi Aralık 2024'te 87 milyar dolar açık verdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    ÜÇ AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 39'LUK ARTIŞ
    Ülkede 2025 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artarak 711 milyar dolara yükseldi.

    Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 510 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 2 azalışla 1,1 trilyon dolara geriledi.

    ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti. Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

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