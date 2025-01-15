ABD Temsilciler Meclisi sporda LGBT dayatmasına son verdi

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, yasa tasarısını 218'e karşı 206 oyla kabul etti. Oylamada, Demokrat Partili üyeler Henry Cuellar ve Vincente Gonzalez, yasa lehine oy kullanarak Cumhuriyetçilere destek verdi. Bu durum, bir önceki yasama döneminde hiçbir Demokrat'ın bu tür bir önlemi desteklemediği tabloya kıyasla dikkat çekici bir değişim olarak öne çıktı.