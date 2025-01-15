ABD Temsilciler Meclisi sporda LGBT dayatmasına son verdi

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, yasa tasarısını 218'e karşı 206 oyla kabul etti. Oylamada, Demokrat Partili üyeler Henry Cuellar ve Vincente Gonzalez, yasa lehine oy kullanarak Cumhuriyetçilere destek verdi. Bu durum, bir önceki yasama döneminde hiçbir Demokrat'ın bu tür bir önlemi desteklemediği tabloya kıyasla dikkat çekici bir değişim olarak öne çıktı.
ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü ʺ2025 Sporda Kadınların ve Kızların Korunması Yasasıʺ olarak adlandırılan yasa tasarısını onayladı. (Fotoğraf: AA)
BIDEN'IN VETO EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ
ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu "2025 Kadın ve Kız Çocuklarının Sporda Korunması Yasası" adlı yasa tasarısını 218'e karşı 206 oyla kabul etti.
Tasarı, 1972 tarihli Título IX yasasında değişiklik yaparak, cinsiyeti doğumda belirlenen biyolojik ve genetik özelliklere göre tanımlamayı öngörüyor.
Ancak, Senato'da 53'e 47 Cumhuriyetçi çoğunluğa rağmen, tasarının 60 oy gerektiren "filibuster" kuralı nedeniyle geçmesi beklenmiyor.
Ayrıca, Başkan Joe Biden'ın tasarıyı veto edeceği belirtiliyor.