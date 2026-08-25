BM'den Arakanlı Müslümanlar için acil küresel çağrı: "Uluslararası toplum harekete geçmeli"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ve bölgede durumları giderek kötüleşen Arakanlı Müslümanlar için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Sivillerin korunmasını isteyen Guterres, fon kesintileri ve hak ihlalleriyle mücadele eden Arakanlı Müslümanlar için kapsamlı ve kalıcı siyasi çözüm talep etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) zor durumlarla karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
GUTERRES KÜRESEL ÇAĞRIDA BULUNDU
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakanlı Müslümanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in Arakanlı Müslümanların bulunduğu zor durum nedeniyle küresel ilgi ve eylem çağrısını yineledi.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DURUMU GİTTİKÇE ZORLAŞIYOR
Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı Müslümanların güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini, kalıcı çözüm konusundaki umutlarının azaldığını, hayat kurtaran insani yardımları etkileyen fon kesintileri ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dujarric, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer toplulukların "çatışma ve yerinden edilme" meseleleriyle mücadele ettiğini belirtti.
Dujarric, "Hareketlilik ve insani yardıma erişim kısıtlılığı sürerken her yıl yüzlerce sivil öldürülüyor." ifadesini kullandı.
"GUTERRES SİVİLLERİN KORUNMASI ÇAĞRISINI YİNELİYOR."
Arakanlı Müslümanların keyfi gözaltılara ve cinsel şiddete maruz kaldığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası göçmen hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamında uygulanabilir yükümlülükler uyarınca sivillerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.
KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM İÇİN TOPLU HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNDU
Dujarric, Guterres'in Bangladeş ve diğer ülkelerin Arakanlı Müslüman göçmenleri kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ve diğer ülkelere de Myanmar'dan kaçanlara koruma sağlamaları çağrısı yaptığını aktardı.
Guterres'in, çok sayıda Arakanlı Müslümanın denizde hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları için işbirliğini teşvik ettiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin, Myanmar'daki krizin kökten çözümü için kapsamlı siyasi bir çözüm yönünde toplu harekete geçilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.
Dujarric, "Şartlar, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşünü mümkün kılana kadar (Guterres), uluslararası toplumu insani yardım, geçim fırsatı ve kendi ayakları üstüne durabilmeleri için destek sağlamaya devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞİDDET "ETNİK TEMİZLİK" YA DA "SOYKIRIM" OLARAK ADLANDIRILIYOR
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
25 Ağustos 2017 tarihinde Arakan'daki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırıların ardından Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, bu süreçte yaşanan şiddet olayları sonucunda 900 binden fazla Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Uluslararası toplum ve BM bu süreçte yaşananları "etnik temizlik" veya "soykırım" olarak nitelendirdi.