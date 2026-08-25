Dujarric, ʺHareketlilik ve insani yardıma erişim kısıtlılığı sürerken her yıl yüzlerce sivil öldürülüyor.ʺ dedi.

KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM İÇİN TOPLU HAREKETE GEÇME ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dujarric, Guterres'in Bangladeş ve diğer ülkelerin Arakanlı Müslüman göçmenleri kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ve diğer ülkelere de Myanmar'dan kaçanlara koruma sağlamaları çağrısı yaptığını aktardı.

Guterres'in, çok sayıda Arakanlı Müslümanın denizde hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları için işbirliğini teşvik ettiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin, Myanmar'daki krizin kökten çözümü için kapsamlı siyasi bir çözüm yönünde toplu harekete geçilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

Dujarric, "Şartlar, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşünü mümkün kılana kadar (Guterres), uluslararası toplumu insani yardım, geçim fırsatı ve kendi ayakları üstüne durabilmeleri için destek sağlamaya devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.