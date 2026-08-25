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Beyaz Saray’da 'insan yazıcı' krizi! Melania Trump canlı yayında locayı terk etti

Beyaz Saray’da 'insan yazıcı' krizi! Melania Trump canlı yayında locayı terk etti

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ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump arasında "insan yazıcı" olarak bilinen özel yardımcısı Natalie Harp yüzünden çıktığı iddia edilen kriz, Freedom 250 Grand Prix yarışlarında kameralara yansıdı. Trump'ın telefonunu vermek için yanına çağırdığı Harp'ın ardından Melania Trump'ın locayı terk etmesi kulisleri hareketlendirirken beden dili uzmanları First Lady'nin eşine sert bir mesaj verdiğini belirtti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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