Lider farkı! Trump’ın kameralar önünde fırça atmıştı: Başkan Erdoğan’ın Zelenskiy’i karşılaması tekrar gündem oldu

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'a gitti. Oval Ofis'te kameralar önünde adeta Trump'tan "Dayak" yedi. Çok sinirlendi. Beyaz Saray'ı terk etti. Bu görüntüleri dünya hayretler içinde izledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği de olaya büyük tepki gösterdi. Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Başkan Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya mesaj verdi. Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Telegram'da Ukrayna medyası hesaplarında yapılan bir diğer paylaşımda ise Erdoğan ile Zelenski'nin aynı fotoğrafının altına, "Bunlar, bizim tanımadığımız ama saygının ne demek olduğunu en iyi anlayan insanlardır. Öyle olması lazım, öyle olacak" sözleri kaydedildi.

Trump, ateşkes için garanti isteyen misafiri Zelenski'ye "Çok konuştun, beni dinle, 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun" diye tepki göstermişti.



ANKARA'NIN UKRAYNA MESAJI

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün Ukrayna konulu bir toplantı düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bu toplantıya katılacak. Fidan, katılımcılara Türkiye'den 5 mesaj iletecek. Türkiye önümüzdeki dönemde de müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır.

Bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refahın ve istikrarın tesisi tüm tarafların ortak hedefi olmalı.ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dâhil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisi ve ülkemizin sürece sunabileceği katkılar...

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması...

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına destek...