Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

"Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." ifadesini kullanan Zelenskiy, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini aktardı.

BASINLA BİR ARAYA GELDİ İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna 'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)

Zelenskiy, "Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı ve tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız." dedi.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'NIN ABD İLE İLİŞKİLERİ DEVAM EDECEK"

Ukraynalı lider, Londra'da düzenlenen zirve ve güvenlik garantileri hedefleri hakkındaki değerlendirmeleri sorulduğunda, Ukrayna'nın en iyi güvenlik garantisinin "güçlü Ukrayna ordusu" olduğuna inandığını aktardı.

Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini bildiren Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin, "Ukrayna'da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini" söyledi.

Zelenskiy, bu gerginliğin geçeceğinden emin olduğunu ve gelecekte görüşmelerin yapıcı olması halinde "olumlu sonuç çıkacağını" kaydetti.