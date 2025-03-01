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Dün kriz geçirmişti: Vatikan Papa Francis’in son durumunu duyurdu

Vatikan dün kaldığı hastanede bronkospazm krizi geçiren Papa Francis’in son durumu hakkında bilgi verdi. Papa Franciscus'un dünkü bronkospazm krizi ve solunumunun buna bağlı kötüleşmesinin ardından geceyi sakin geçirdiği, başka bir kriz yaşamadığı ama durumun karmaşıklığının sürdüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 16:42
Dün kriz geçirmişti: Vatikan Papa Francis’in son durumunu duyurdu

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Vatikan Katolik Hristiyanların lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un son durumu hakkında bilgi verdi.

Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

DÜN KRİZ GEÇİRMİŞTİ

Dün bronkospazm krizi ve solunumunun buna bağlı kötüleşmesinin ardından Papa'nın geceyi sakin geçirdiği, başka bir kriz yaşamadığı ama durumun karmaşıklığının sürdüğü bildirildi.

Şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili Vatikan kaynakları, basınla bazı bilgiler paylaştı.

Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

YENİ BİR KRİZ GEÇİRMEDİ

Papa'nın dünkü bronkospazm krizinden sonra geceyi sakin geçirdiği ve dinlendiği, dünkü krizden sonra başka bir kriz geçirmediği, ateşinin olmadığı belirtildi.

DOKTORLAR TEMKİNLİ

Hastalığın gidişatına dair doktorların temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

İtalyan basını da Papa'nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

Vatikan, dün akşamki açıklamasında, bronkospazm krizi nedeniyle Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijenin alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

14 ŞUBAT'TAN BERİ HASTANEDE

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu kritik ama stabil olarak tanımlamıştı.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.

Vatikan, dün de Papa'nın bronkospazm krizi geçirdiğini ve bunun, solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden olduğunu duyurmuştu.

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Papa Francis'in durumu kritik! Ölürse yerine kim geçecek? Gizli görüşmeler başladı

2023'TE DE HASTANEYE YATMIŞTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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