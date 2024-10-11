Kuzey Kore’den savaş sinyali: Güney Kore İHA’ları gönderdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında aylardır devam eden çöp balon krizinin ardından bu kez de insansız hava aracı krizi patlak verdi. Kuzey Kore, Güney'in geçen haftadan bu yana üç defa Pyongyang üzerine insansız hava aracı gönderdiğini iddia ederek, bu hareketi askeri bir provokasyon ve egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, İHA

KUZEY KORE'DEN İHA İDDİASI

Yonhap'ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde broşür taşıyan insansız hava araçlarını Pyongyang'a gönderdiği öne sürüldü.

SAVAŞ SİNYALİ

Açıklamada, bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulanarak, "savaşa dönüşebilecek silahlı bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi için Güney Kore'ye çağrıda bulunuldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedildi.

ÇÖP BALONU KRİZİ

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.