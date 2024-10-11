SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kuzey Kore’den savaş sinyali: Güney Kore İHA’ları gönderdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş çanları çalmaya başladı. Kuzey Kore, Güney Kore’nin geçen haftadan bu yana üç defa Pyongyang üzerine insansız hava aracı gönderdiğini iddia etti ve bunun savaşa dönüşebilecek silahlı bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyon olduğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:51
Kuzey Kore’den savaş sinyali: Güney Kore İHA’ları gönderdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında aylardır devam eden çöp balon krizinin ardından bu kez de insansız hava aracı krizi patlak verdi. Kuzey Kore, Güney'in geçen haftadan bu yana üç defa Pyongyang üzerine insansız hava aracı gönderdiğini iddia ederek, bu hareketi askeri bir provokasyon ve egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, İHAKuzey Kore, İHA

KUZEY KORE'DEN İHA İDDİASI

Yonhap'ın, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde broşür taşıyan insansız hava araçlarını Pyongyang'a gönderdiği öne sürüldü.

SAVAŞ SİNYALİ

Açıklamada, bu hareketin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğu vurgulanarak, "savaşa dönüşebilecek silahlı bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona" derhal son vermesi için Güney Kore'ye çağrıda bulunuldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore üzerine insansız hava aracı gönderilmediği belirtilerek, Pyongyang'ın iddiaları reddedildi.

Kim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdiKim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdi

ÇÖP BALONU KRİZİ

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Sırbistan’da imzalar atıldı: Hedef 5 milyar dolar
Semih Çelik’in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?
Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor: Eurofighter masada!
Montella’dan sürpriz karar! Yıldızların hepsi sahada
Savunma Sanayii Destekleme Fonu ücreti geliyor... Kredi kartı, noter işlemleri... Kimleri kapsayacak?
Yunus Akgün’den Galatasaray’a ret!
Emekli zammı için tahmin değişti! Merkez Bankası’nın anketi sonrası yeni oran... Maaşlar ne kadar olacak?
İsrail’in baş ajanı! Önce Haniye sonra Nasrallah: Gözler İran’daydı: Hain İsmail Kaani mi?
Kerem örnek oldu! Galatasaray’ın yıldızına 30 milyon euro
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Gizem ortaya çıktı: Çok yakında katili öğreneceğiz
Elon Musk geleceğin robotlarını tanıttı! Cybercab Robotaksi, Robovan Optimus…
Fenerbahçe 2 yıldızın peşinde! Medina’dan sonra sıra onlarda
Tarım ve Orman Bakanlığı güncel listeyi yayımladı! Tek tek ifşa oldular! Kebapta tekila, kokoreçte votka çıktı
Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı nedir? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi! Kızı diri diri yakıldı! Görüntüler dehşete düşürdü
Icardi için şoke eden iddia! Yeni takımını bile duyurdular
SON DAKİKA