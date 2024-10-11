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Elon Musk geleceğin robotlarını tanıttı! Cybercab Robotaksi, Robovan Optimus…

Elon Musk Kaliforniya’daki Warner Bros Stüdyoları’nda Tesla’nın geleceğe ait vizyonunu tanıttı. Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotun yer aldığı sunumda geceye otonom sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab damga vurdu. İşte, Elon Musk’ın tanıttığı geleceğin robotları…

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:05 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:06
Elon Musk geleceğin robotlarını tanıttı! Cybercab Robotaksi, Robovan Optimus…

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Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, Tesla'nın yakın geleceğe ait vizyonunu iddialı bir sunumla tanıttı. Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotun tanıtıldığı sunumda gözler otonom şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi.

Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

GELECEĞİN ROBOTLARI WARNER BROS'TA TANITILDI

Kaliforniya'daki Warner Bros Stüdyoları'nda yapılan sunumda Musk, Cybercab'in yanı sıra "20 kişiyi taşıyabileceğini" söylediği Robovan'ı da tanıttı.

Musk sunumun yapılacağı alana Robotaksi'nin ön yolcu koltuğuna binerek giriş yaptı. Cybercab'in tasarımı, Tesla'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.

Kaliforniya’daki Warner Bros Stüdyoları’nda yapılan sunumda Musk, Cybercab’in yanı sıra “20 kişiyi taşıyabileceğini” söylediği Robovan’ı da tanıttı, ReutersKaliforniya’daki Warner Bros Stüdyoları’nda yapılan sunumda Musk, Cybercab’in yanı sıra “20 kişiyi taşıyabileceğini” söylediği Robovan’ı da tanıttı, Reuters

CYBERCAB: NE DİREKSİYONU VAR NE DE PEDALI

Tesla Robotaksi Cybercab'in kapıları kelebek kanadı şeklinde açılıyor. Ayrıca, araçlarda direksiyon ya da pedal yer almıyor.

Tesla Robotaksi, ReutersTesla Robotaksi, Reuters

2027'DE BANTTAN İNECEK

Araçların 30 bin doların altında bir fiyata satılacağını söyleyen Elon Musk, 2027'den önce banttan ineceğini belirtti.

TESLA ROBOVAN

Elon Musk'ın 20 kişinin sığabileceğini söylediği araç ise markanın Robovan modeli. Geniş aileler ve toplu ulaşım için tasarlanan araç tamamen otonom. Robovan Full Self Driving özelliği ile takip mesafesini koruyor, aracı kendi şeridinde tutuyor, trafik ışınları ile dur işaretlerinde duruyor.

Tesla Robovan, ReutersTesla Robovan, Reuters

OPTİMUS İNSANSI ROBOT

Tesla'nın tanıtım etkinliğine damga vuran bir diğer ürün ise Optimus İnsansı Robot.

Optimus insansı robot, ReutersOptimus insansı robot, Reuters

1.73 metre boyundaki insansı robot Optimus, etkinlik sırasında geçit töreni düzenledi ve izleyicilere içecek servisi yaptı.

Optimus insansı robot, ReutersOptimus insansı robot, Reuters

Musk ise Optimusların yakın bir gelecekte aramızda olacağını ve her şeyi yapabileceklerini öne sürdü.

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