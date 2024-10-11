Elon Musk geleceğin robotlarını tanıttı! Cybercab Robotaksi, Robovan Optimus…

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk , Tesla'nın yakın geleceğe ait vizyonunu iddialı bir sunumla tanıttı. Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotun tanıtıldığı sunumda gözler otonom şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab 'deydi.

Kaliforniya’daki Warner Bros Stüdyoları’nda yapılan sunumda Musk, Cybercab’in yanı sıra “20 kişiyi taşıyabileceğini” söylediği Robovan’ı da tanıttı, Reuters

Musk sunumun yapılacağı alana Robotaksi'nin ön yolcu koltuğuna binerek giriş yaptı. Cybercab'in tasarımı, Tesla 'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.

Kaliforniya'daki Warner Bros Stüdyoları'nda yapılan sunumda Musk, Cybercab 'in yanı sıra "20 kişiyi taşıyabileceğini" söylediği Robovan'ı da tanıttı.

CYBERCAB: NE DİREKSİYONU VAR NE DE PEDALI

Tesla Robotaksi Cybercab'in kapıları kelebek kanadı şeklinde açılıyor. Ayrıca, araçlarda direksiyon ya da pedal yer almıyor.

Tesla Robotaksi, Reuters

2027'DE BANTTAN İNECEK

Araçların 30 bin doların altında bir fiyata satılacağını söyleyen Elon Musk, 2027'den önce banttan ineceğini belirtti.

TESLA ROBOVAN

Elon Musk'ın 20 kişinin sığabileceğini söylediği araç ise markanın Robovan modeli. Geniş aileler ve toplu ulaşım için tasarlanan araç tamamen otonom. Robovan Full Self Driving özelliği ile takip mesafesini koruyor, aracı kendi şeridinde tutuyor, trafik ışınları ile dur işaretlerinde duruyor.

Tesla Robovan, Reuters