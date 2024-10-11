Elon Musk geleceğin robotlarını tanıttı! Cybercab Robotaksi, Robovan Optimus…

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, Tesla'nın yakın geleceğe ait vizyonunu iddialı bir sunumla tanıttı. Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotun tanıtıldığı sunumda gözler otonom şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi.
Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, Tesla'nın yakın geleceğe ait vizyonunu iddialı bir sunumla tanıttı. Robotaksi, Robovan ve Optimus insansı robotun tanıtıldığı sunumda gözler otonom şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi.
GELECEĞİN ROBOTLARI WARNER BROS'TA TANITILDI
Kaliforniya'daki Warner Bros Stüdyoları'nda yapılan sunumda Musk, Cybercab'in yanı sıra "20 kişiyi taşıyabileceğini" söylediği Robovan'ı da tanıttı.
Musk sunumun yapılacağı alana Robotaksi'nin ön yolcu koltuğuna binerek giriş yaptı. Cybercab'in tasarımı, Tesla'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.
CYBERCAB: NE DİREKSİYONU VAR NE DE PEDALI
Tesla Robotaksi Cybercab'in kapıları kelebek kanadı şeklinde açılıyor. Ayrıca, araçlarda direksiyon ya da pedal yer almıyor.
2027'DE BANTTAN İNECEK
Araçların 30 bin doların altında bir fiyata satılacağını söyleyen Elon Musk, 2027'den önce banttan ineceğini belirtti.
TESLA ROBOVAN
Elon Musk'ın 20 kişinin sığabileceğini söylediği araç ise markanın Robovan modeli. Geniş aileler ve toplu ulaşım için tasarlanan araç tamamen otonom. Robovan Full Self Driving özelliği ile takip mesafesini koruyor, aracı kendi şeridinde tutuyor, trafik ışınları ile dur işaretlerinde duruyor.
OPTİMUS İNSANSI ROBOT
Tesla'nın tanıtım etkinliğine damga vuran bir diğer ürün ise Optimus İnsansı Robot.
1.73 metre boyundaki insansı robot Optimus, etkinlik sırasında geçit töreni düzenledi ve izleyicilere içecek servisi yaptı.
Musk ise Optimusların yakın bir gelecekte aramızda olacağını ve her şeyi yapabileceklerini öne sürdü.