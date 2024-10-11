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Rusya Donetsk’te Ostrovskoye yerleşim birimini ele geçirdi! 43 Ukraynalı askeri esir aldı

Rusya, 5-11 Ekim'de Ukrayna'ya yönelik yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştirdiğini ve Donetsk'teki Ostrovskoye'yi ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, savaşın başından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak ve 33 bin 419 İHA'nın imha edildiği, Kursk cephesinde ise 21 bin 900 Ukraynalı askerin kaybedildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:51 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:52
Rusya Donetsk’te Ostrovskoye yerleşim birimini ele geçirdi! 43 Ukraynalı askeri esir aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, 5-11 Ekim tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki hedeflere hipersonik "Kinjal" füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) ile yüksek hassasiyetli saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda, Ukrayna'nın petrol, gaz ve enerji altyapıları, askeri havaalanları, İHA ve insansız deniz araçlarının üretim ve depolama tesisleri, yakıt ve mühimmat depoları ile Ukraynalı askerler ve paralı savaşçıların geçici konuşlandığı noktaların hedef alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ostrovskoye yerleşim birimi Rus birliklerince kurtarıldı." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor. (Fotoğraf: AA)Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor. (Fotoğraf: AA)

646 UÇAK İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, 5-11 Ekim tarihlerinde 43 Ukraynalı askerin esir alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 33 bin 419 insansız hava aracı (İHA), 582 hava savunma füze sistemi, 18 bin 607 tank ve zırhlı araç, 1470 çok namlulu roketatar, 15 bin 988 obüs ve havan topu ile 27 bin 145 özel askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Kursk cephesinde ise, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana 21 bin 900 asker, 144 tank, 69 piyade savaş aracı, 98 zırhlı personel taşıyıcı ve 897 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

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