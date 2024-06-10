Kuzey Kore ile Güney Kore arasında psikolojik savaş! Seul’den ilk kez böyle bir hamle geldi Pyongyang hemen harekete geçti

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında psikolojik savaş devam ediyor. Güney Kore ordusundan pazartesi günü yapılan açıklamada yıllar sonra ilk kez yüksek sesle yaptıkları propaganda yayınının ardından Kuzey Kore'nin sınır boyunca kendi hoparlörlerini kurduğunu bildirdi.

Güney Kore li aktivist grupları geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore 'ye Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri gönderiyordu. Kuzey Kore ise balon kampanyasını Güney Kore'ye karşı kısasa kısas olarak tanımlamıştı.

Seul Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'ye ait olduğundan şüphelenilen hoparlör sayısının sınır boyunca nereye yerleştirildiği konusunda hemen bir yorum yapmadı. Pazartesi günü öğleden sonra itibarıyla hoparlörlerin hala sessiz olduğu belirtildi.

SEUL'DEN BİR İLK!

Pazar günü Güney Kore, Kuzey Kore'ye haber, Kim Jong Un hükümetine yönelik eleştiriler ve Güney Kore pop müziği içerdiği bildirilen ilk yayın için hoparlörlerini etkinleştirmişti.

PJONGYANG'DAN AÇIK TEHDİT

Pazar günü yapılan yayının ardından Kim Jong Un'un yönetimde etkili olan kız kardeşi Güney'in "çok tehlikeli bir hamle yaptığını" belirtmiş ve Güney Kore'nin yayına devam etmesi ve sivil aktivistlerin sınır boyunca Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri uçurmasını engelleyememesi halinde Kuzey'den beklenmedik bir tepki geleceğini söylemişti.