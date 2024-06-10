İsrail Nuseyrat’ta Filistinli sivillere cehennemi yaşattı! Katliamın tanıkları ‘Bir anda gelen kıyamet’ diye anlattı

İsrail 'in hedef şaşırtmak için kan gölüne çevirdiği saldırının ardından katliamın tanığı Umm İslam el Assar, anlattı. Deir el Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde AA muhabirine konuşan Umm İslam, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." dedi.

KATLİAMIN TANIKLARI ANLATTI

Filistinli kadın her şeyin bir anda olduğunu söyledi ve "Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı." dedi.

Umm İslam, İsrail ordusunun saldırıdan önce hiçbir uyarı yapmadığını belirtti ve "Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda İsrail ordusu, evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladı. Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı." şeklinde konuştu.