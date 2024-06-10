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İsrail Nuseyrat’ta Filistinli sivillere cehennemi yaşattı! Katliamın tanıkları ‘Bir anda gelen kıyamet’ diye anlattı

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı’nda 274 Filistinli sivili katlettiği saldırıyı katliamın tanıkları anlattı. İsrail’in hedef şaşırtmak için kan gölüne çevirdiği saldırının tanığı Umm İslam el Assar, o anları "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." şeklinde anlattı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:43 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:46
İsrail Nuseyrat’ta Filistinli sivillere cehennemi yaşattı! Katliamın tanıkları ‘Bir anda gelen kıyamet’ diye anlattı

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İsrail ordusu Hamas'ın elindeki dört rehineyi kurtarmak için 8 Haziran'da Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinlilere resmen kıyameti yaşattı. 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın tanıkları yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti.

"KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ GİBİYDİ"

İsrail'in hedef şaşırtmak için kan gölüne çevirdiği saldırının ardından katliamın tanığı Umm İslam el Assar, anlattı. Deir el Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde AA muhabirine konuşan Umm İslam, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." dedi.

KATLİAMIN TANIKLARI ANLATTI

Filistinli kadın her şeyin bir anda olduğunu söyledi ve "Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı." dedi.

Umm İslam, İsrail ordusunun saldırıdan önce hiçbir uyarı yapmadığını belirtti ve "Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda İsrail ordusu, evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladı. Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı." şeklinde konuştu.

Umm İslam, saldırıda kardeşinin 6 kızından 2'sinin öldüğünü, 4'ünün ve annelerinin ise yaralandığını söyledi ve "Bombardımanın şiddeti, dronların ve keskin nişancıların yoğun ateşi nedeniyle kızlar ve anneleri evden çıkamadı. Bölgedeki evler içindeki insanların üzerine yıkıldı. Kızlardan biri kayıptı, öldüğünü sandık, daha sonra gece saatlerinde yaralı olduğunu öğrendik." dedi.

Umm İslam, hastanedeki yeğeninin durumunun kritik olduğunu belirtti ve "Yaşananlarda bu çocuğun, kız kardeşlerinin, annesinin suçu ne? Hiçbir suçları yok, o zaman neden böyle korkunç bir şekilde hedef alındılar?" dedi.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Umm İslam el-Assar'ın kız kardeşi Umm Beşar ise saldırı anını "Kuşatma, etrafımızda patlamalar, bir anda her yanı toz kapladı, göz gözü görmüyordu. Ölüler yerdeydi, her yerde kan vardı." Şeklinde anlattı ve şöyle konuştu:

İsrail ordusu Bureyc'e kara saldırısı düzenliyordu ki aniden Nusayrat'a yönelerek iki bölgeyi de kuşatma altına aldılar, Deyr el-Belah'ı da tamamen kuşattılar. Bir anda dünya altüst oldu. Yerlerde ölüler yatıyordu, öyle ki genç-yaşlı masum insanlar yaralandı.

"Bu savaşta hayatını kaybedenlerin suçu ne? Onlara karşı böyle korkunç bir katliamın yapılması için bu insanlar ne suç işledi?" diyen Umm İslam, yaralanan yeğenleri hakkında şöyle konuştu:

Kardeşimin 6 kızından hayatını kaybeden 2'sini enkazdan çıkardık. Anneleri ise enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı, büyük şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yüzü ciddi şekilde parçalanmıştı. Üçüncü kız kardeş ise ciddi yanıklar aldı, gözleri ve yüzü şarapnel parçalarından yaralandı, durumu ağır.

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İsrail'in Nusayrat katliamında yaralanan bir diğer Filistinli ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sokakta yürüyordum, içinde mutfak eşyaları ve aletlerinin bulunduğu, park halinde bir kamyon gördüm. Bunların Refah'tan gelen yerinden edilmiş kişiler için olduğunu zannettik. Ancak kamyondan 10 kadar özel kuvvetler askeri çıkıp ateş açmaya başladı, göğsüme ve elime 3 kurşun isabet etti." ifadelerini kullandı.

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