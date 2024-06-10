SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e büyük şok! Refah’ta askerlerin bulunduğu evi patlattılar

Kassam Tugayları Gazze’de direnişe devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadının Telegram hesabından yapılan açıklamada Refah'ta, Şabura Mülteci Kampı'nda bir evde bubi tuzağının patlatılması sonucu İsrail askerlerinin öldürüldüğü duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:11 Güncelleme 10 Haziran 2024, 18:18
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e büyük şok! Refah’ta askerlerin bulunduğu evi patlattılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de direnişe devam ediyor.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Şabura Mülteci Kampı'nda bir evde bubi tuzağının patlatılması sonucu İsrail askerlerini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

İSRAİL ORDUSUNA KASSAM ŞOKU

İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Patlatılan eve İsrail ordusuna ait kurtarma ekiplerinin gelmesinin adından Filistinli direnişçilerin patlatılan evin çevresini havan toplarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nin güneyinde ve Kuveyt Hastanesi çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları ayrıca Refah'ın güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı anları gösteren video paylaştı.

Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail Nuseyrat’ta Filistinli sivillere cehennemi yaşattı! Katliamın tanıkları ‘Bir anda gelen kıyamet’ diye anlattıİsrail Nuseyrat’ta Filistinli sivillere cehennemi yaşattı! Katliamın tanıkları ‘Bir anda gelen kıyamet’ diye anlattı

KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonr Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e karşı direnişi aylardır sürdürüyor.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

İsrail'in bombardımanda yıktığı binaların enkazında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
İHH
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi?
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek
Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar
Biden’dan rehine teklifi! İsrail ‘Hamas ile anlaştı’ dedi: Washington-Tel Aviv’den yeni ateşkes oyunu mu? Blinken’dan Orta Doğu turu
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
Kim bu Ankara’yı karıştan ’köpekvelisi’? Karantinayı deldi ’peygamberler şehri’ne hakaret etti: Büyüyen kuduz tehlikesi, ayak bağı mama lobisi
Türkiye Güllü Çolak’ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri! Bayram ikramiyesini kim ne zaman alacak?
Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli
İşsizlik düşüyor: TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı | 11 yılın en düşüğü!
SON DAKİKA