Kassam Tugayları’ndan İsrail’e büyük şok! Refah’ta askerlerin bulunduğu evi patlattılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de direnişe devam ediyor.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Şabura Mülteci Kampı'nda bir evde bubi tuzağının patlatılması sonucu İsrail askerlerini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

İSRAİL ORDUSUNA KASSAM ŞOKU

İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Patlatılan eve İsrail ordusuna ait kurtarma ekiplerinin gelmesinin adından Filistinli direnişçilerin patlatılan evin çevresini havan toplarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nin güneyinde ve Kuveyt Hastanesi çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları ayrıca Refah'ın güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı anları gösteren video paylaştı.

Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonr Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e karşı direnişi aylardır sürdürüyor.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

İsrail'in bombardımanda yıktığı binaların enkazında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.