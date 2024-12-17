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Gürcistan'da AB yanlısı protestolar aralıksız devam ediyor

Gürcistan'da, Başbakan Kobakhidze'nin AB ile müzakereleri 2028'e kadar erteleme kararına karşı başlayan protestolar 19. gününe girdi. Göstericiler, seçim yenilenmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. ABD ve AB'den tepkiler sürüyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:55 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:55
Gürcistan’da AB yanlısı protestolar aralıksız devam ediyor

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    Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile müzakereleri 2028 sonuna kadar başlatmama kararının ardından başlayan protestolar 19 gündür devam ediyor. Tiflis hükümetinin AB üyeliği müzakerelerini dört yıl süreyle askıya almasının ardından 28 Kasım'da başlayan gösteriler, bugün de sürdü. Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepki gösteren protestocular, parlamento binası önünde toplanarak Şota Rustavelil Caddesi'ni yeniden trafiğe kapattı. Ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları taşıyan eylemciler, hükümetten parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

    Gürcistan'da AB yanlısı protestolar 19 gündür devam ediyor (Fotoğraf: AA)Gürcistan'da AB yanlısı protestolar 19 gündür devam ediyor (Fotoğraf: AA)

    2030'A KADAR AB'YE TAM ÜYE OLMAYI HEDEFLİYORUZ

    Ülkedeki gösteriler sürerken bugün katıldığı bir programda konuşan Başbakan Kobakhidze, "İddialı nihai hedefimiz 2030 yılı için Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır." dedi.

    Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

    AB ile müzakereler 2028 yılına kadar ertelendi (Fotoğraf: AA)AB ile müzakereler 2028 yılına kadar ertelendi (Fotoğraf: AA)

    MÜZAKERELER 2028 SONUNA KADAR ERTELENDİ

    Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

    Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi (Fotoğraf: AA) AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi (Fotoğraf: AA)

    GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER

    ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi. Baltık ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin bazı üst düzey yetkililerine ülkeye giriş yasağı uygulama kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, gösterilerin devam ettiği Gürcistan'a ek yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

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