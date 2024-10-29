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Putin duyurdu! Rusya nükleer silah kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını açıkladı. Putin, "Yeniden silahlanma yarışına girmek istemiyoruz ancak nükleer gücümüzü gerekli seviyede tutacağız." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 18:39
Putin duyurdu! Rusya nükleer silah kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (EPA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (EPA)

"EYLEMLER DENETLENECEK"

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rus askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya'da nükleer silahın kullanımına dair tekrar tatbikat başlattıklarını bildirerek "Bugün tekrar stratejik caydırıcı güçlerinin tatbikatını yapıyoruz. Yetkililerin, balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasıyla nükleer silahın kullanımına dair eylemleri denetlenecek." dedi.

Nükleer silah tatbikatları (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Nükleer silah tatbikatları (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"STRATEJİK GÜÇLERE SAHİP OLMAK ÖNEMLİ"

Putin, nükleer silahın, devlet güvenliğinin sağlanmasında kullanılmasının "istisnai" önlem olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bununla birlikte nükleer üçleme, ülkemizin egemenliği ve güvenliğinin garantisi olmaya devam ediyor, stratejik caydırıcılık alanındaki sorunların çözümüne, küresel istikrarın nesnel faktörleri nükleer eşitlik ve güçler arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunuyor. Artan jeopolitik gerilimler, yeni dış tehdit ve riskler dikkate alındığında, her zaman kullanıma hazır modern stratejik güçlere sahip olmak önemli."

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeniden nükleer silah tatbikatlarının yapılacağını açıkladı (EPA)Rusya Devlet Başkanı Putin, yeniden nükleer silah tatbikatlarının yapılacağını açıkladı (EPA)

Nükleer güçleri yenilemeye devam edeceklerini kaydeden Putin, bunun için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyleyerek "Rus ordusunun modern silahlarla donatılma oranı bu yıl yüzde 94'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ve vatandaşlarının korunmasının önemine dikkati çeken Putin, "Yeniden silahlanma yarışına girmek istemiyoruz ancak nükleer gücümüzü gerekli seviyede tutacağız." diye konuştu.

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