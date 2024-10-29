Putin duyurdu! Rusya nükleer silah kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeniden nükleer silah tatbikatlarının yapılacağını açıkladı (EPA)

Nükleer güçleri yenilemeye devam edeceklerini kaydeden Putin, bunun için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyleyerek "Rus ordusunun modern silahlarla donatılma oranı bu yıl yüzde 94'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ve vatandaşlarının korunmasının önemine dikkati çeken Putin, "Yeniden silahlanma yarışına girmek istemiyoruz ancak nükleer gücümüzü gerekli seviyede tutacağız." diye konuştu.