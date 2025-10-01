PODCAST CANLI YAYIN

Kremlin'den Ukrayna açıklaması! Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı?

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmeleri sekteye uğrarken Kremlin'den kritik bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna müzakereleri askıya aldığı için şu an Rusya ile Ukrayna arasında üst düzey temaslar hazırlanamaz" açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşme olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

"ÜST DÜZEY TEMASLAR YAPILAMAZ"

Peskov açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Komisyonu'nun, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya insansız hava araçları için 2 milyar avro vermeyi planlaması 'hırsızlıktır' Zelenskiy'nin, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne zarar verdiği yönündeki iddiaları 'aptalcadır', çünkü tesis Rusya tarafından işletilmektedir

Rusya, Zaporijya NGS'nin güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaktadır ve UAEA ile sürekli temas halindedir

Rusya, barış yanlısı bir tutumunu sürdürürken aynı zamanda silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi tercih etmektedir

Rus Silahlı Kuvvetleri, Avrupa ülkelerinin Baltık'taki seyrüseferi bozacak provokasyonlarına karşılık olarak bazen "düzeni sağlamak için tedbirler almak" zorunda kalmaktadır

Ukrayna müzakereleri askıya aldığı için şu an Rusya ile Ukrayna arasında üst düzey temaslar hazırlanamaz"

Kremlinden son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyorKremlinden son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor

