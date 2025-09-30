CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!

İsrail, Gazze'de yıllardır devam eden ablukayı kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na saldırı düzenledi 48'i Türk çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde esir aldı.
Filonun son teknesi Marinette de İsrail'in saldırısına uğradı.
Küresel Sumud Filosu'ndan dakika dakika gelişmeler...
4 AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ
İşgalci İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimini "provakasyon" olarak nitelendirdi ve alıkonulan aktivistlerin sınır dışı edilme süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, 4 İtalyan vatandaşının sınır dışı edildiği ve alıkonulan diğer aktivistlerin sınır dışı edilme süreçlerinin devam ettiği bildirildi.
ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE YOLUNDA
İsrail Sumud Filosunu işgal ederek altivistleri alıkoydu ancak Özgürlük Filosu Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.
Gazze’ye insani yardımı ulaştırmak için yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu, 11 gemiden oluşan konvoyuyla Akdeniz’de ilerliyor. Filo, sadece yardım malzemeleri taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukayı kırma iradesini de ortaya koyuyor.
2 Mayıs’ta Malta açıklarında İsrail’in saldırısına uğrayan ve gerekli onarımlarının ardından yeniden denize açılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan gemisinde çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist yer alırken, beraberindeki 10 gemiyle birlikte Gazze’ye doğru yolculuk sürüyor.
MARİNETTE'YE BASKIN: SAVAŞ GEMİSİ GELİYOR!
Marinette isimli tekne Gazze yolunda ilerlerken "Savaş gemileri geliyor." mesajı paylaştı.
Bu mesajın ardından, teknedeki kamerada İsrail askerlerinin bir botla yaklaştığı görüldü.
Teknedekiler telefonlarını denize atarken Marinette ile bağlantı kesildi.
MARİNETTE YENİDEN GAZZE YOLUNDA!
Birkaç saat önce sinyali kesilen ve son gemi Marinette ile tekrardan irtibat kuruldu. Gemi Gazze rotasında ilerlemeye devam ediyor.
MARİNETTE GEMİSİ İLE İRTİBAT KESİLDİ
Küresel Sumud Filosu'na, soykırımcı İsrail işgal güçleri tarafından düzenlenen saldırının ardından, filo aktivistleri hukuka aykırı bir biçimde alıkonuldu. Filodan geriye kalan son gemi Marinette ise Gazze rotasında ilerlemeye devam ediyordu. Ancak son olarak, Marinette ile bağlantının kesildiği bildirildi.
MARİNETTE YOLA DEVAM EDİYOR
Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda, "Marinette" adlı gemi seyre devam ediyor.
Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulmayı başardıklarını ve yollarına devam ettiklerini anlattı.
Gazze'ye 80 mil mesafede olduklarını belirten Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.
Dün geceden beri filodaki gemilere el konulduğunu anımsatan Narlı, "Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.
"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti:
"Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"
Filonun gemi takip sisteminde de "Marinette"nin, İsrail ordusu tarafından yasa dışı ele geçirilen gemilerin bulunduğu noktanın en arkasında yer aldığı görülüyor.
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
ÖZGÜRLÜK KOALİSYONU FİLOSU YOLA ÇIKTI
Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yeniden yola çıkan Vicdan (Conscience) gemisi, Girit açıklarında seyrediyor.
SON GEMİ MARINETTE GAZZE'YE GİDİYOR!
Sumud Filosu'ndan kalan son gemi Marinette gemisi Gazze'ye doğru ilerliyor.
Gemide 6 kişi olduklarını belirten Türk aktivist Emine Güneş, "Son ana kadar Gazze'ye ulaşmayı umuyoruz." dedi.
YARIN AKŞAM ULAŞMAYI PLANLIYORUZ
Güneş, yarın akşam saatlerine doğru Gazze'de olmayı planladıklarını bildirdi.
TÜM AKTİVİSTLER GÜVENDE
Sumud Filosu tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'nda ve güvende olduğunu bildirdi. Aktivistlerin sağlıklarının iyi olduğu belirtilirken sürecin İsrail'deki bayram nedeniyle uzayabileceği ifade edildi.
AVUKATLAR AKTİVİSTLERE ULAŞAMIYOR
Küresel Sumud Filosu'nun avukatların katılımcılara erişiminin engellendiği bildirildi.
48 TÜRK AKTİVİST İSRAİL'DE ESİR
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu açıkladı.
Delegasyonun basın biriminden, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:
"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"
Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.
"BİR UMUT OLARAK GAZZE SAHİLİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Küresel Sumud Filosu'ndaki Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filoda hareket eden son tekne olduklarını ifade etti.
Aktivistlerin önemli bir kısmının İsrail tarafından "kaçırıldığını" dile getiren Akılotu, "Sumud Filosu'nun tekraren hareket eden son Marinette gemisi kaldı. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.
Akılotu, geri dönmelerinin söz konusu olmadığını belirterek İsrail'in, kendilerine yönelik bir müdahalesinin olmadığını söyledi.
Birkaç teknenin Gazze kara sularına geçtiğini ancak onlardan haber alamadıklarını belirten Akılotu, "Ne noktadalar bilemiyoruz. Bizim de bağlantımız kesildi. Biz tabii geminin bir teknik arızasından dolayı geriden geliyorduk. Şu anda Gazze kara sularına yaklaşık 135 mil kadar var." diye konuştu.
İSRAİL'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabından Sumud Filosu ile ilgili skandal ifadeler kullanarak biri hariç tüm teknelere el konulduğunu ve aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hamas-Sumud provokasyon yatlarından hiçbiri, aktif bir çatışma bölgesine girmeye veya yasal deniz ablukasını ihlal etmeye yönelik girişiminde başarılı olamadı.
Tüm yolcular güvende ve iyi sağlık durumunda. İsrail'e güvenli bir şekilde yol alıyorlar, oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler.
Bu provokasyonun son bir gemisi uzakta bekliyor. Eğer yaklaşırsa, onun da aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı ihlal etme girişimi engellenecek.
TAKİP SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Küresel Sumud Filosu'nda hangi geminin nerede olduğunu, gemilere yönelik saldırıları gösteren takip sistemi çöktü. Henüz bir bilgi paylaşılmasa da arkasında, filoya çok sayıda siber saldırı düzenleyen İsrail'in olduğu düşünülüyor.
İKİNCİ FİLO YOLDA
İtalya'dan ikinci filo Gazze'ye doğru yola çıktı.
AKTİVİSTLER AŞDOD LİMANI'NDA
Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.
Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaşmaya başladığını ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğünü aktardı.
Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.
Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.
ONLARCA ASKER TEKNELERİ BASTI
İsrail ordusu Sumud Filosu'nda sadece sivillerin bulunduğu teknelere onlarca askerle saldırdı.
FİLODA SON DURUM
Küresel Sumud Filosu'nun takip sisteminin verilerine göre İsrail 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdi. İsrail’in 19 gemiyi ise ele geçirdiği varsayılıyor.
Takip sisteminde Mikeno, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong'un da yoluna devam ettiği görülse de gelen bilgilere göre Gazze sularına giren Mikeno’nun ele geçirildiği biliniyor.
İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.
Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo’nun ise ele geçirildiği biliniyor.
AKTİVİSTLER AÇLIK GREVİNDE
İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin açlık grevine başladığı bildirildi.
37 TÜRK AKTİVİST ESİR
Mikeno ve Fair Lady gemilerine İsrail müdahalesinin ardından alıkonulan Türk aktivistlerin sayısı 37'ye yükseldi. Aktivistler, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülüyor
İSRAİL MİKENO'YA SALDIRDI
İsrail ordusu Gazze kara sularına giren ilk tekne olan Mikeno'ya saldırdı. Gece boyunca beklenmedik manevralarla İsrail baskınından kurtulan Mikenos'un ardından Fair Lady ve Kaptan Nikos da saldırıya uğradı.
İSRAİL BİR GEMİYE DAHA SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
Küresel Sumud Filosu'ndan 15 gemi Gazze yolunda ilerlemeye devam ediyor. Fair Lady teknesinden anlık görüntüler yayımlanırken İsrail'in her an tekneye saldırabileceğine yönelik uyarı geldi.
30 TÜRK ESİR
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında yasadışı şekilde alıkoyduğu Türk aktivist sayısı 30'a yükseldi.
İSRAİL'DEN SUMUD BASKINI
İsrail'in Sumud Filosu'na sabah saatlerinde düzenlediği baskının görüntüleri...
BİR GEMİ GAZZE SULARINDA
Gelen son dakika haberine göre Sumud filosundaki Mikeno adlı gemi Gazze sularına ulaştı.
ROTADAN ŞAŞMAK YOK!
Gazze yolundaki Sumud filosunda yer alan aktivistler "Rotamızı değiştirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA
Katil İsrail'in uluslararası sularda hukuk tanımaz müdahalesiyle alıkoyduğu 29 Türk vatandaşı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, CMK 15. madde ve TCK 12/13. maddeleri kapsamında; Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması Nitelikli Yağma Mala Zarar Verme Eziyet suçları yönünden harekete geçti.
ULUSLARARASI SULARDA HUKUK TANIMAZ MÜDAHALE
Katil İsrail'in Gazze yolundaki Sumud filolarını işgali devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre korsan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşı sayısı 29 oldu.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır" ifadesine yer verilerek, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 29 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
KATİLİN ABLUKASI!
Gazze'de sistematik soykırımına devam eden katil İsrail, Sumud filosuna katılan 25'i Türk 201 aktivisti rehin aldı.
KAÇ GEMİ İŞGAL EDİLDİ KAÇI YOLUNA DEVAM EDİYOR?
Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammet Raşit Sancar A Haber canlı yayınında filo ile ilgili son detayları aktardı.
Sancar, “Şu an 20 kadar gemimiz yoluna devam ediyor. 13 gemimiz teyitli bir şekilde gasp edildi. 4 gemimiz teyitsiz bir şekilde yani haber alınamıyor, 1 gemimizin de yine gasp edildiğine dair bilgi var ancak netleşmedi. Onun dışında 20 kadar gemimiz yoluna devam ediyor. 5-6 saat yoldan bahsedebiliriz. Yaklaşık 6-6,5 nat hızında devam ediyorlar. Çok da bir yolları kalmadı. İnşallah nasip olur. Biraz daha ilerlerse kıyıları görebilirler. Bu bile çok büyük bir şey. Farklı hareketler deneyen teknelerimiz var. İşte biraz filodan ayrılıp açığa çıkıp Mısır tarafından gitmeye çalışan bir teknemiz var. Direk ilerleyen bir gemimiz var. Daha fazla yaklaşıldı. Tarihi bir operasyon. Dünyanın her yerinde insanlar ayaktalar şuanda. Bu saatte bile gösterilerine devam ediyorlar. Aslında biz İsrail’in bitişini uzun süredir izliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İŞGAL CANLI YAYINDA
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri tarafından yapılan baskın anı kameraya yansıdı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi. Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.
SUMUD FİLOSU YOLUNA DEVAM EDİYOR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.
Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.
İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.
Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
"TEKER TEKER BÜTÜN TEKNELERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"
Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.
Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.
Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.
Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.
Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı.
15 TEKNEYE BASKIN! 25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.
Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.
Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
Alıkonulan Türk aktivistlerden Yaşar Yavuz, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz." demişti.
SOYKIRIM ŞEBEKESİ 20 TÜRK AKTİVİSTİ ALIKOYDU
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 20 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.
Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.
Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.
İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.
Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.
Filodaki aktivistler ise filodaki gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.
TAZİKLİ SUYLA SALDIRDILAR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı.
İsrail donanması unsurları, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli suyla saldırdı.
KÖR EDİCİ IŞIKLA TACİZ!
“Mango” gemisi, Alma, Adara, Sirius, Yulara, Karma, Meteque, Ohwayla ve Jeanotte III ile birlikte, diğer filotilla gemileriyle aynı yasadışı saldırıya maruz kaldı. Bir İsrail savaş gemisinden su topları ve kör edici ışıklarla karşı karşıya kaldı.
DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ESİR ALINDI
İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik yasadışı müdahalesi devam ediyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri esir aldığını belirterek aktivistlerin görüntülerini yayınladı.
ARALARINDA İSVEÇLİ AKTİVİST GRETA THUNBERG DE BULUNUYOR
Thunberg daha öncede İsrail tarafından esir alınmıştı. Thunberg, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede gözaltına alınmıştı. Thunberg, daha sonra sınır dışı edilmişti.
"MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCADIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir.
Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.
Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.
Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir.
Sumud Filosu insanlık demektir.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik yapılan yasadışığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.
Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.
Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.
Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.
BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."
SİYONİSTLERDEN YASADIŞI KUŞATMA
İsrail işgal güçlerinin Global Sumud Filosu gemisi “Adara”yı yasadışı olarak durdurdu.
"KORSANLIK EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Filistin İslami Cihad Hareketi Bildirisi yayımlandı. Bildiride,
⭕️ Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yapılan acımasız saldırıyı korsanlık eylemi ve uluslararası ile insani hukukun açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.
⭕️ İsrail işgali, tüm katılımcıların, aktivistlerin, gazetecilerin ve uluslararası destekçilerin güvenliğinden tamamen sorumludur ve onlara verilen her türlü zarar, zaman aşımına uğramayan bir suç teşkil eder.
⭕️ İsrail’in saldırganlığı ve uluslararası hukuka saygısızlığı, Trump yönetimi tarafından sağlanan sınırsız siyasi ve askeri koruma ile Avrupa hükümetlerinin sessizliği sayesinde mümkün olmaktadır.
⭕️ Filonun katılımcıları ve aileleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından acil, bağımsız bir soruşturma talep etme hakkına sahiptir; ayrıca suçlu varlıkla işbirliğini durdurmak için net bir Avrupa tutumu talep etme hakkına sahiptirler.
maddeleri yer aldı.
SUMUD FİLOSU İSRAİL DENİZ KUVVETLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ
İsrail işgal güçleri, gemileri engellerken Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1 Ekim 2025 Çarşamba günü, Gazze saatiyle yaklaşık 20:30’da, Global Sumud Filosu’na ait Alma, Surius ve Adara isimli gemiler başta olmak üzere birçok gemi, uluslararası sularda İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından yasa dışı şekilde durdurularak baskına uğradı. Gemilere yasa dışı şekilde çıkmadan önce, İsrail savaş gemilerinin bilerek gemilerin iletişimini kesmeye, imdat çağrılarını engellemeye ve yasa dışı gemi baskınlarının canlı yayınlanmasını durdurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Baskına uğradığı kesinleşen gemilere ek olarak, diğer gemilerle yapılan canlı yayın bağlantıları ve iletişim de kaybolmuş durumda. Mürettebat ve katılımcıların güvenliği için titizlikle çalışıyoruz. Gemilerin, gözaltıların, yaralıların ve olası can kayıplarının durumuna dair teyitli bilgiler ulaştıkça paylaşacağız.
Bu, uluslararası sularda silahsız insani yardım gönüllülerine yönelik yasa dışı bir saldırıdır. Hükümetlere, dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, gemidekilerin güvenliğini ve serbest bırakılmasını talep etmeleri ve bu durumu yakından takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Birkaç geminin engellenmesine rağmen, Global Sumud Filosu Gazze kıyı şeridinin 70 deniz mili açığında yoluna devam etmektedir ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRMEDİLER
Siyonist İsrail donanmasına ait gemilerin Sumud Filosu'ndaki bazı yelkenlilere yaklaştığı anlar görüntülendi. Aynı zamanda Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, yasadışı şekilde abluka altına almasına rağmen Filistin bayrağını indirmedi.
"SİZ İŞGALCİSİNİZ..."
Sumud Filosunda buluna bir aktivist katil İsrail donanmasının tehditlerine yanıt veriyor: “Biz Filistin sularına gidiyoruz ve siz işgalcisiniz, biz ise Gazze'de öldürdüğünüz insanlara yardım taşıyoruz.”
SİYONİSTLERDEN YASADIŞI MÜDAHALE
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.
Filonun sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.
İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.
Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.
AKTİVİSTLER ALIKONULDU
Küresel Sumud Filosu'nun Alma gemisinin güvertesi boşaltıldı, mürettebat İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.
AKTİVİSTLER DUA EDENLERİ SELAMLADI
Sumud Filosu’ndaki Kaptan Nikos gemisindeki aktivistler dünyanın her yerinden Özgür Gazze için dua edenleri selamladı.
KUŞATMA YOĞUNLAŞTI İLETİM KURMAK GÜÇLEŞTİ
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filoyla güçlükle iletişim kurulabiliyor.
"KARARTMA VAR"
Küresel Sumud Filosu gemilere karartma uygulandığını açıkladı.
20'DEN FAZLA GEMİ VAR
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20'den fazla geminin tespit edildiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.
Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
FİZİKİ MÜDAHALE BAŞLADI
Filodaki Türk aktivistler genel bir alarm verildiğini ve İsrail ordusunun 12 gemiyle fiziki müdahaleye başladığını bildirdi.
İSRAİL'DEN "ROTANIZI DEĞİŞTİRİN" ANONSU
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.
Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek, "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.
FİLODA ALARM VERİLDİ
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Dilek Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." dedi.
Sirius gemisinde bulunan aktivist Tekocak, İsrail donanmasının filoya yakın mesafede olduğunu ve filoya bağlı tüm teknelerin alarm durumunda olduğunu belirtti.
Tekocak, "Şu anda Sirius gemisinde alarm durumuna geçtik. Önümüzde 12 tane gemi olduğu söylendi. Bize 10 dakikalık bir mesafedeler." ifadesini kullandı.
Olası İsrail müdahalesine karşı gemilerde can yelekleriyle teyakkuz halinde beklediklerini söyleyen Tekocak, daha önce iki kez askeri botların "tacizine" uğradıklarını hatırlattı.
Silahsız ve tamamen sivil bir inisiyatif olduklarını vurgulayan Tekocak, "Biz şiddetsiz, insani yardım taşıyan bir grubuz. Herhangi bir müdahale olursa mukavemet göstermeyeceğiz, pasif direniş göstereceğiz. Bunu zaten defalarca söyledik." diye konuştu.
MÜDAHALE DURUMUNDA MEYDANLARA İNME ÇAĞRISI YAPTI
Tekocak, dün askeri botlar filoya yanaştığında internet bağlantılarının ve radyo sinyallerinin kesildiğini hatırlatarak, böyle bir durumda dış dünyayla bağlantılarının kesileceğini vurguladı.
Askeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.
Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.
Kamuoyuna, müdahale yapılması durumunda Gazze'yi ve Küresel Sumud Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yapan Tekocak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"
İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaşırken İsrail'in saldırıya hazırlandığı bildirildi. Küresel Sumud Filosu'ndan Takvim.com.tr'ye özel açıklamada bulunan Mehmet Emin Aydın, 6 mil açıklarında 14-15 tane İsrail gemisinin olduğunu belirterek, "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahale bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız." dedi.
"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR"
Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız" dedi.
20 SAVAŞ GEMİSİ FİLOYA 7 İLA 20 MİL UZAKLIKTA!
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.
90 DENİZ MİLİ KALDI
Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi.
İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.
11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetlerince karaya tahliye edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."
İSRAİL'DEN "DURDURUN" ÇAĞRISI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'ye doğru ilerleyen filodaki gemilerin durdurulmasını talep etti.
Saar, X'te yaptığı paylaşımda "Bu çağrılara katılıyoruz ve tekrar vurguluyoruz: Çok geç değil. Lütfen Kıbrıs Limanı, Aşkelon Marinası veya bölgedeki herhangi bir liman aracılığıyla barışçıl yollarla Gazze'ye ulaştırabileceğiniz tüm yardımları iletin." ifadelerini kullandı.
"TEK KORKUMUZ GAZZE'YE ULAŞAMAMAK"
Küresel Sumud Filosu'ndan Mehmet Emin Aydın, sabaha karşı 4 buçuk sularında filonun öncü gemisi ile iletişimlerinin kesildiğini ve liderlik vasfının Sirius gemisine geçtiğini söyledi.
Şu anda aşırı tehlikeli bölgede olduklarını söyleyen Aydın 44 gemi ve yaklaşık 500 kişi ve 51 Türk ile beraber Gazze'ye ilerlediklerini belirtti ve İsrail saldırısından korkmadıklarını sadece Gazze'ye ulaşamamaktan endişe ettiklerini söyledi. Aydın yarın sabah saatlerinde Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Aydın ayrıca güvenlik önlemi olarak geceleri can yelekleriyle uyuduklarını söyledi.
SUMUD FİLOSU SALDIRIYA DEVAM EDİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor.
FİLOYA SİBER SALDIRI
Sumud Filosu’nda en önde ilerleyen teknelerden Sirius İsrail müdahalesine uğradı. Sirius’ta bulunan Lisi Proença adlı aktivist dün gece İsrail donanmasının müdahalesinde teknenin iletişiminin 15 dakika boyunca keslidiğini söyledi.
Proença, “İsrail gemisi Alma’dan ayrıldıktan sonra Sirius’a yaklaştı ve önüne geçti. Doğrudan temas kurmadı ama yaklaşık 15 dakika boyunca geminin etrafında dolaştı.” dedi ve bu süre içinde geminin iletişiminin kesildiğini söyledi.
GAZZE'YE SON 1
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Dilek Tekocak Gazze'ye son 1-2 saatlerinin kaldığını söyledi ve "Birkaç saate Filistin karasularına gireceğiz." dedi.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
İsrail Sumud Filosu'nu tehdit etmeye devame diyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "İsrail makamları, çok sayıda gemiyi engellemek ve yüzlerce aktivisti sınır dışı edilmek ya da gözaltına alınmak üzere kıyıya çıkarmak için hazırlık yapıyor. Bu karmaşık operasyonun," Yahudilikte yılın en kutsal günü olan ve çarşamba akşamı başlayacak Yom Kippur sırasında en kritik noktaya ulaşabileceği belirtiliyor. ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN GECE BOYUNCA SALDIRI
Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan aktivist Metehan Sarı, dün gece İsrail'e ait bir geminin tacizine uğradıklarını ancak yollarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.
İsrail'e ait bir geminin dün gece "tacizine uğradıklarını" kaydeden Sarı, "Şu ana kadar yaşadığımız en büyük tacizlerden biriydi. Bizi korkutmaya çalıştılar ama elhamdülillah korkmadık, korkmayacağımızı da söyledik." dedi.
Gazze seferine kararlılıkla çıktıklarını dile getiren Sarı, "(Taciz esnasında) Büyük bir askeri jammer (sinyal bozucu) kullandılar. Normal bir jammer değildi. Çünkü (bazılarımızın) kameraları yandı." ifadelerini kullandı.
Katılımcıların bazılarının "cihazlarına girilerek hacklenmeye çalışıldığını" belirten Sarı, bazılarının telefonlarını suya atmak zorunda kaldığını söyledi.
"Biz (telefonları) atmadık, süreci takip edelim diye." ifadesini kullanan Sarı, İsrail'e ait geminin Alma gemisine yanaştığı mesafeye eliyle işaret ederek "aramızda 5-10 metrelik mesafe vardı." diye konuştu.
Olay esnasında derhal acil durum moduna geçildiğini kaydeden Sarı, "Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz, dua bekliyoruz." dedi.
Uluslararası toplumun filo konusunda yüksek hassasiyet göstermesini istediklerini belirten Sarı, "Lütfen Gazze'yi ve Sumud'u unutmayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun." çağrısında bulundu.
SUMUD GAZZE'YE İLERLİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor.
İTALYA SUMUD'U TERK Mİ EDİYOR?
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan hükümetinin, Gazze kıyılarına yakın sözde "tehlike bölgesi"ne yaklaşan filodan çekilme kararını sert bir dille eleştirdi.
Albanese, X sitesinde yaptığı paylaşımda, "Filo, insani misyonuyla Gazze sularına girmeye hazırlanırken, İtalyan hükümeti onları terk etmeye hazırlanıyor. Bu da İsrail'in daha fazla ihlalde bulunmasına ve soykırımı rahatsız edilmeden sürdürmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.
3 SAAT SONRA GAZZE
Küresel Sumud Filosu’ndan aktivist Ayçin Kantoğlu AHaber yayınına katıldı. Kantoğlu, “3 saate kadar Gazze kıyılarını görebileceğiz” dedi. Gece boyunca İsrail tarafından iki kez kuşatıldıklarını söyleyen Kantoğlu, İsrail teknelerinin etraflarında tur attığını söyledi.
Kantoğlu, Gazze'ye yeterince yaklaşabilirlerse tekneden atlayıp karaya yüzmeyi planladıklarını söyledi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'da bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
ALMA'DAN HABER GELDİ!
Sumud Filosu’nda, Alma gemisiyle iletişim yeniden sağlandığı aktarıldı. Alma gemisiyle VHF haberleşmesi ve canlı yayın, birkaç dakikalık kesintinin ardından yeniden kuruldu. Al Jazeera muhabiri Hayat Yamani, Sirius gemisinde benzer iletişim sorunları yaşadıklarını aktardı.
“ALMA İLE İLETİŞİM KESİLDİ”
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilirken filoda Alma gemisi ile iletişimin kesildiği aktarıldı.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
SUMUD FİLOSU RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.