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Kremlin’den Donald Trump açıklaması! Dmitriy Peskov ‘Meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldı’ dedi: Blinken'dan cevap geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "sus payı" davasında suçlu bulunmasını siyasi bir hamle şeklinde nitelendirdi ve "Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır." dedi. ABD Dışişleri Bakanı ANtony Blinken ise Peskov'un açıklamalarına cevaben "Bunun klasik bir yansıtma örneği olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:20 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:44
Kremlin’den Donald Trump açıklaması! Dmitriy Peskov ‘Meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldı’ dedi: Blinken’dan cevap geldi

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın "sus payı" davasında 34 ayrı suçtan hüküm giymesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın hüküm giymesinin siyasi rakiplerin saf dışı bırakılması olduğunu söyledi.

"AMERİKAN SİLAHLARIN RUS TOPRAKLARINA SALDIRI İÇİN KULLANILIYOR

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya Amerika menşeli bazı silahları Rusya'da kullanma izni verdiğine yönelik iddiaları hakkında konuştu ve "Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"ABD SİYASİ RAKİPLERİ SAF DIŞI BIRAKIYOR"

Trump'ın, New York'taki "sus payı" davasında suçlu bulunması konusunda ise fazla yorum yapmak istemediklerini vurgulayan Peskov, "Dışarıdan bizim mahkemelerimizin kararları hakkında konuşmalarından hoşlanmıyoruz. Biz de üçüncü ülkelerdeki kararlar hakkında yorum yapmamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti

Peskov, Trump konusunda siyasi bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirtti ve "Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır." ifadesini kullandı.

BLINKEN'DAN KREMLİN'E TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın ABD eski Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyetinin Beyaz Saray'ın siyasi rakiplerini hedef aldığını gösterdiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Blinken, Prag'daki NATO toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Bunun klasik bir yansıtma örneği olduğunu söyleyebilirim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

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