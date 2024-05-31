''BÜYÜK BİR OPERASYON DEĞİL''

Türk muhabir, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e "Siz inkar etseniz de Refah'ta İsrail tanklarını gördük. Bunlar sizin için kabul edilebilir mi? 'Artık yeter' demeniz için sınır neresi?" diye sorarken; Patel soruyu ''Sahadaki gerçek şu ki, henüz Refah'a yönelik büyük bir askeri operasyon görmedik.'' şeklinde cevapladı.

Muhabirin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Refah'ta 'büyük bir askeri operasyon' görülmediğini doğruladı.