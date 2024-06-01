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SON DAKİKA I Gerilim yükseliyor: İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ı hedef aldı!

Son dakika haberleri... 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdüren katil İsrail ordusu bu kez Lübnan'ı hedef aldı. İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine çok sayıda bomba atıldı, gerilim yükseldi.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 01:38 Güncelleme 01 Haziran 2024, 02:07
SON DAKİKA I Gerilim yükseliyor: İşgalci İsrail ordusu Lübnan’ı hedef aldı!

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İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine çok sayıda bomba atıldı. Saldırı anlarında bölgede gerilim yükseldi.

İsrail ordusu Lübnan'ı vurdu!

LÜBNAN SINIRINDA "SAVAŞ SENARYOSU" TATBİKATI
İsrail ordusundan geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı." denildi.

Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi. Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi.

LÜBNAN'A SALDIRILAR
Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde. Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

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