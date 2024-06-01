SON DAKİKA I Gerilim yükseliyor: İşgalci İsrail ordusu Lübnan’ı hedef aldı!

İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine çok sayıda bomba atıldı. Saldırı anlarında bölgede gerilim yükseldi.

LÜBNAN SINIRINDA "SAVAŞ SENARYOSU" TATBİKATI

İsrail ordusundan geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı." denildi.

Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi. Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi.