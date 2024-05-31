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Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı 'sus payı' davasında mahkeme heyeti tarafından tamamından suçlu bulundu. Trump, ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan olarak tarihe geçti. Trump’ın, New York’taki "sus payı" davasında suçlu bulunmasına bazı ABD vatandaşları sevinirken bazıları ise eski başkana desteğini sürdürdü. Öte yandan Trump'a bundan sonra ne olacağı, 2024 başkanlık seçimlerine katılıp katılamayacağı ve mahkum edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Gözler 11 Temmuz'da yapılacak olan ilk duruşmaya çevrilirken Trump ise Truth Social sosyal medya hesabında ABD derin devletine açıkça savaş ilan etti.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 00:15 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:38
Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti

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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Trump'ın hapse girip girmeyeceği, aday olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm bu sorular sorulurken Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD derin devletine açıkça savaş ilan etti.

DONALD TRUMP HÜKÜM GİYDİ
Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

DERİN DEVLETE SAVAŞ İLAN ETTİ

Donald Trump sus payı davasında hüküm giydikten sonra Truth Social hesabında bir video yayımladı. Mahkeme salonundan ayrıldığı anların yer aldığı videoda "Bu son savaş. Derin devleti yıkacağız. Savaş tacirlerini, küreselcileri, komünistleri, marksistleri ve faşistleri kovacağız. Sahte medyayı yollayacağız" ifadeleri yer aldı.

Donald Trump sus payı davasında hüküm giydi ve video yayınladı

'HİLELİ BİR DURUŞMAYDI'
Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

SOROS'U İŞARET ETTİ
Trump, "Bölge savcısı Soros destekli!" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SUÇLU BULUNMASINA SEVİNEN DE VAR ÜZÜLEN DE
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın, New York'taki "sus payı" davasında suçlu bulunmasına bazı ABD vatandaşları sevinirken bazıları ise eski başkana desteğini sürdürdü.

Donald Trump, jürinin, kendisini suçlu bulan kararından sonra Manhattan'daki Trump Tower'a geçti.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, sokaktan geçen meraklı vatandaşların yanı sıra bazı Trump destekçileri ile karşıtları da bina önünde toplandı.

Trump karşıtları, "Onu hapse tıkın" şeklinde slogan atarken bazı vatandaşlar, ellerinde ABD bayrakları ve "Asla teslim olma" pankartları ile Trump'a destek verdi. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

"ADALET SİSTEMİMİZLE GURUR DUYUYORUM"
AA'ya konuşan bina önündeki gruptan Sally Kaplan, bir ABD vatandaşı olarak, içinde yaşadığı demokrasiyle inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi.

Kaplan, "Bu davadaki jürinin Donald Trump'ı 34 farklı konuda suçlu bulmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum çünkü bu, jüri için oldukça korkutucu bir şey olsa gerek. Adalet sistemimizle gurur duyuyorum ve ABD'de hiç kimsenin hukukun üstünde olmaması nedeniyle Amerika ile gurur duyuyorum." dedi.

Trump'ın çok fazla takipçisi olduğunu ve bu karar onları Demokratlara karşı daha da kızdıracağı için korktuğunu belirten Kaplan, Başkan Joe Biden'ın bundan sonra kendine güvenilmesi için daha iyi bir kampanya yürütmesi gerektiğini ifade etti.

İsmini sadece Gabby olarak veren başka bir vatandaş ise "Pek çok suçtan hüküm giymiş bir Cumhuriyetçi adayımızın olması bence üzücü." ifadesini kullandı.

Gabby, Trump'ın suçlu bulunmasının kasımda yapılacak başkanlık seçimleri üzerinde herhangi bir etki yaratacağına pek inancı olmadığını da kaydederek, taraftarlarının Trump'ı desteklemeye devam edeceğini düşündüğünü aktardı.


VERİLECEK CEZA İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI
ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

TEMMUZ AYINDA BELLİ OLACAK
New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı temmuz ayında belli olacak; söz konusu durum, Trump'ın başkanlık seçimlerine girmesine engel teşkil etmeyecek.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı Trump, New York'ta aylardır devam eden "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunurken, bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla bekleniyor.

ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump'ın herhangi bir mahkumiyet alıp almayacağı, 11 Temmuz'da yapılacak duruşmada belli olacak.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Bugün jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak.

Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor.

Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir.

Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.

SUÇLU BULUNAN TRUMP'IN BAŞKAN ADAYLIĞI ETKİLENİR Mİ?

Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir.

Uzmanlar, Trump aleyhinde 11 Temmuz'da mahkumiyet kararı çıkması halinde dahi eski ABD Başkanının seçimlere girme ve kazanması durumunda başkan olmasına engel bir durum söz konusu değil.

BU KARAR BAŞKANLIK YARIŞINI NASIL ETKİLER?

Hukuki olarak seçimlere girmesine engel bir durum teşkil etmese de söz konusu "suçlu bulunma" ve potansiyel olarak hapis cezası alma durumunun, Trump'ın lehine mi aleyhine mi olacağı tartışılıyor.

Reuters/Ipsos'un nisan ayında kayıtlı seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi.

Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti.

Buna karşılık Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü de söz konusu yargılamanın "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.

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