Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Trump'ın hapse girip girmeyeceği, aday olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm bu sorular sorulurken Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada ABD derin devletine açıkça savaş ilan etti.

DONALD TRUMP HÜKÜM GİYDİ

Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

DERİN DEVLETE SAVAŞ İLAN ETTİ

Donald Trump sus payı davasında hüküm giydikten sonra Truth Social hesabında bir video yayımladı. Mahkeme salonundan ayrıldığı anların yer aldığı videoda "Bu son savaş. Derin devleti yıkacağız. Savaş tacirlerini, küreselcileri, komünistleri, marksistleri ve faşistleri kovacağız. Sahte medyayı yollayacağız" ifadeleri yer aldı.

'HİLELİ BİR DURUŞMAYDI'

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.

SOROS'U İŞARET ETTİ

Trump, "Bölge savcısı Soros destekli!" ifadelerini kullandı.