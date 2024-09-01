Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan flaş Kamala Harris sözleri: Donald Trump’a göre...

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını ancak Demokratların adayı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a göre daha öngörülebilir bir rakip olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov



ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi büyük bir merakla beklenirken, Rusya'dan adaylar hakkında açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda ABD seçimlerinde bir adayları olmadığını belirterek, "Ama tabii ki Demokratlar daha öngörülebilir. Putin'in Biden'ın öngörülebilirliği hakkında söyledikleri, Bayan Harris de dahil olmak üzere neredeyse tüm Demokratlar için geçerli" dedi.



Washington ile ilişkilerde bir iyileşme beklentilerinin olmadığını belirten Peskov, "ABD'nin ülkemizin çıkarlarını çiğnemeye yönelik adımları kabul edilebilir sınırları aştı" ifadelerini kullandı.