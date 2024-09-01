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Yapay zekadan sonra bir ilk! Dijital ikizler dönemi başlıyor: Herkesin sanal versiyonu olacak

Yapay zekadan sonra şimdi de dijital ikizler devri başlıyor. Bilim dünyasına damga vuran gelişmeyi The Economist duyurdu. Dijital ikizler vücudunuzun çalışan bir modeli gibi hareket edecek. Peki, dijital ikiz nedir, kontrolden çıkabilir mi? Dijital ikizler kontrolden çıkarsa ne olacak? İşte, insanlığın sanal versiyonu ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 18:12 Güncelleme 01 Eylül 2024, 18:47
Yapay zekadan sonra bir ilk! Dijital ikizler dönemi başlıyor: Herkesin sanal versiyonu olacak

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Yapay zeka teknolojide çığır açmaya devam ederken The Economist bilim dünyasına damga vuracak yeni gelişmeyi duyurdu.

DİJİTAL İKİZ SANAL VERSİYON

The Economist'e göre birkaç yıl sonra doktora gittiğinizde sanal versiyonunuzun size eşlik ettiğini görebilirsiniz.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇIĞIR AÇACAK

Dijital ikiz olarak tanımlanan modeller ile bir doktor vücudunuzun çalışan bir modelini bilgisayar ekranında görebilecek. Böylece doktorların hastalıkların doğru teşhisini koyabileceği ve iyileşme oranlarının büyük ölçüde artabileceği belirtiliyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir rahatsızlık olan atriyal fibrilasyon için farklı tedavileri değerlendirmek amacıyla halihazırda bireysel hastaların kalplerinin bilgisayar simülasyonlarını kullanıyorlar. Bilim insanları tarafından diğer organlar da eşleştirildiğinden sonunda sanal bir vücut oluşturmak için bir araya gelmeleri muhtemel görünüyor.

PEK ÇOK ALANDA ZATEN KULLANILIYOR

Dijital ikizler her alanda ortaya çıkmaya başladı. Yolcu uçaklarındaki jet motorlarının sağlığını izliyorlar, Uber'in araç ağını takip ediyorlar ve Amazon'un kapsamlı tedarik zincirini, çevrim içi perakendecinin satışları birkaç yıl öncesinden doğru bir şekilde tahmin edebilmesi için çalışıyorlar.

Dijital ikizler ayrıca yerel yetkililerin sel baskınlarının etkilerine yanıt vermesine yardımcı oluyorlar ve test sürüşlerini ve kazaları simüle ederek otomobil üreticilerinin yeni modellerin geliştirilmesinde kullanılıyorlar.

İkizler ayrıca fabrikaları, şirketleri ve şehirleri yönetmeye yardımcı olmak için geliştiriliyor. Tüm bunlar, ikizlere fiziksel muadilleri hakkında tahminlerde bulunma ve kendilerini yeni verilerle ince ayar yapma yeteneği veren yapay zekadaki son gelişmelerle daha da güçleniyor.

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DİJİTAL İKİZLER KONTROLDEN ÇIKABİLİR Mİ?

Peki, dijital ikizler kontrolden çıkabilir mi? The Economist'e göre kötü programlanırlarsa veya hacklenirlerse çıkabilirler. Önlenebilir tıbbi durumlar göz ardı edilebilir, kurumsal sistemler yanlış yönlendirilebilir ve kritik güç santralleri tehlikeye atabilir.

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