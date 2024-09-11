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Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Putin ile Erdoğan Rusya'nın Kazan bölgesindeki BRICS Zirvesi'nde görüşebilir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putin'in Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İngiliz basını Putin'in Türkiye'den sıra dışı bir isteğinin olduğunu belirtirken bu talebin NATO engeline uğradığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 14:34
Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek

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Kremlin'den Türkiye'nin de BRICS topluluğuna katılmasına yönelik mesajlar peş peşe gelirken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik bir açıklama geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

PUTİN'DEN ANKARA ZİYARETİ

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye salı günü Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini iddia etti. Kremlin kaynakları ise ziyaret planını doğruladı.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Putin ile Erdoğan Rusya'nın Kazan bölgesindeki BRICS Zirvesi'nde görüşebilir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putin'in Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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PUTİN'İN SIRA DIŞI İSTEĞİNE NATO ENGELİ

Middle East Eye, Putin'in Türkiye ziyaretinin geçtiğimiz yıldan bu yana ertelenmesinin sebebinin Rus liderin sıra dışı istekleri olduğunu belirtti. Putin'in Ankara'ya savaş uçakları ile gelmek istediğini belirten Londra merkezli gazete, bunun Putin'in Ukrayna'dan gelecek olası bir saldırıya yönelik bir önlem olduğunu belirtti. Türkiye'nin Rusya'nın talebini karşılamak için NATO sistemlerini kapatmasının pek olası olmadığı bildirildi.

Rus ve Türk yetkililer, ziyarete ilişkin son görüşmelerde Putin'in ekim ayının ilk haftasında ülkeye gelmesini ele aldı.

Ancak kaynaklar, özel savaş uçağı talebinin ziyaretin planlanması ve organize edilmesini çok olası kılmadığını söyledi. Putin'in Ankara'yı en son ziyareti 2014'teydi.

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