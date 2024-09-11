Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek

Kremlin'den Türkiye 'nin de BRICS topluluğuna katılmasına yönelik mesajlar peş peşe gelirken Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik bir açıklama geldi.

İngiltere merkezli haber sitesi Middle East Eye salı günü Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye 'ye geleceğini iddia etti. Kremlin kaynakları ise ziyaret planını doğruladı.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Putin ile Erdoğan Rusya'nın Kazan bölgesindeki BRICS Zirvesi'nde görüşebilir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Putin'in Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edeceğini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

PUTİN'İN SIRA DIŞI İSTEĞİNE NATO ENGELİ

Middle East Eye, Putin'in Türkiye ziyaretinin geçtiğimiz yıldan bu yana ertelenmesinin sebebinin Rus liderin sıra dışı istekleri olduğunu belirtti. Putin'in Ankara'ya savaş uçakları ile gelmek istediğini belirten Londra merkezli gazete, bunun Putin'in Ukrayna'dan gelecek olası bir saldırıya yönelik bir önlem olduğunu belirtti. Türkiye'nin Rusya'nın talebini karşılamak için NATO sistemlerini kapatmasının pek olası olmadığı bildirildi.

Rus ve Türk yetkililer, ziyarete ilişkin son görüşmelerde Putin'in ekim ayının ilk haftasında ülkeye gelmesini ele aldı.

Ancak kaynaklar, özel savaş uçağı talebinin ziyaretin planlanması ve organize edilmesini çok olası kılmadığını söyledi. Putin'in Ankara'yı en son ziyareti 2014'teydi.