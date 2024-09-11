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Norveç’ten Türkiye adımı! Savunma sanayii kısıtlaması kaldırıldı

Norveç Türkiye’ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 14:10 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 14:19
Norveç’ten Türkiye adımı! Savunma sanayii kısıtlaması kaldırıldı

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Norveç Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını duyurdu.

BAKAN FİDAN'DAN NORVEÇ TEMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

Keçeli, Norveç Dışişleri Bakanı'nın, Norveç'in 2019 yılında Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi." dedi.

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