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İsrail helikopteri Gazze’de düştü! Ölü ve yaralılar var

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter Gazze’nin güneyindeki Refah’a iniş yaparken yere çakıldı. Helikopterin kazada ağır hasar aldığı bildirildi. 2 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, sekiz askerin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İşte, kazaya ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 12:08 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 12:32
İsrail helikopteri Gazze’de düştü! Ölü ve yaralılar var

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İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin dün gece Gazze Şeridi'nin güneyinde düştüğü bildirildi.

GAZZE'DE İSRAİL HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Helikopter kazasında iki askerin öldüğü, çok sayıda askerin ise yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu olayı bir kaza olarak nitelendirdi.

İsrail gazetesi Times of Israel'e göre 123. Filo'ya bağlı bir UH-60 Black Hawk, bölgedeki çatışmalar sırasında ağır yaralanan bir muharebe mühendisini tahliye etmek için 669. Birim sağlık ekibiyle birlikte Refah'a uçtu.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter dün gece Gazze Şeridi'nin güneyinde düştü.İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter dün gece Gazze Şeridi'nin güneyinde düştü.

REFAH'A İNERKEN YERE ÇAKILDI

Refah'taki bir IDF kampına iniş yapan helikopter yere çakıldı. Times of Israel, helikopterin Hamas tarafından vurulmadığını, yalnızca kaza yaptığını belirtti.

2 ÖLÜ 8 YARALI

Helikopterin kazada ağır hasar aldığı bildirildi. 2 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, sekiz askerin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralı askerlerin dördünün durumunun ciddi olduğu vurgulandı.

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