Kolombiya'da seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde De la Espriella'ya açık destek vererek Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Trump, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda'yı 'radikal Marksist sol' olarak nitelendirerek seçmenlerden oy tercihlerini yaparken Washington-Bogota ilişkilerini dikkate almalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ın açıklamalarını ülkenin iç siyasetine müdahale olarak değerlendirerek seçmenlere dış etkilerden bağımsız şekilde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

De la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralarak Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

Kolombiya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde De la Espriella'ya açık destek vererek Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) TRUMP'TAN AÇIK DESTEK "Kaplan" lakabıyla tanınan De la Espriella'ya seçim sürecinde açık destek veren Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaparken aday için "tam ve koşulsuz destek" mesajı paylaşmıştı. Seçim kampanyası boyunca Kolombiya'daki gelişmeleri yakından takip eden Trump, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda'yı "radikal Marksist sol" olarak nitelendirmiş ve seçmenlerden oy tercihlerini yaparken Washington-Bogota ilişkilerini dikkate almalarını istemişti.