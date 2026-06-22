Kolombiya'da seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
Kolombiya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın açık destek verdiği sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı. Trump'ın seçim sürecinde "tam ve koşulsuz" destek açıkladığı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.
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- Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella kazandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde De la Espriella'ya açık destek vererek Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.
- Trump, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda'yı 'radikal Marksist sol' olarak nitelendirerek seçmenlerden oy tercihlerini yaparken Washington-Bogota ilişkilerini dikkate almalarını istedi.
- Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ın açıklamalarını ülkenin iç siyasetine müdahale olarak değerlendirerek seçmenlere dış etkilerden bağımsız şekilde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.
- De la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralarak Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.
Kolombiya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği sağcı siyasetçi Abelardo de la Espriella kazandı.
TRUMP'TAN AÇIK DESTEK
"Kaplan" lakabıyla tanınan De la Espriella'ya seçim sürecinde açık destek veren Trump, Kolombiyalı seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaparken aday için "tam ve koşulsuz destek" mesajı paylaşmıştı.
Seçim kampanyası boyunca Kolombiya'daki gelişmeleri yakından takip eden Trump, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda'yı "radikal Marksist sol" olarak nitelendirmiş ve seçmenlerden oy tercihlerini yaparken Washington-Bogota ilişkilerini dikkate almalarını istemişti.
PETRO'DAN MÜDAHALE TEPKİSİ
Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın açıklamalarını ülkenin iç siyasetine müdahale olarak değerlendirerek tepki göstermiş, seçmenlere dış etkilerden bağımsız şekilde sandığa gitmeleri çağrısında bulunmuştu.
Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan De la Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.
İLK TURDA DA ÖNDEYDİ
31 Mayıs'ta yapılan ilk turda Vatan Savunucuları Hareketi'nin adayı De la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer almış, Tarihsel İttifak'ın adayı Ivan Cepeda ise yüzde 41,13 oyla ikinci olmuştu. İlk turu üçüncü sırada tamamlayan Demokratik Merkez Partisi adayı Paloma Valencia da ikinci tur öncesinde De la Espriella'ya destek vereceğini açıklamıştı.