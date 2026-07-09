Köstebek krizi! İtalya'da casusluk yapan 2 Rus askeri ataşe sınır dışı
İtalya'da Rusya yararına casusluk yaptıkları gerekçesiyle eski istihbaratçılar Gavino Raoul Piras ve Vincenzo di Pasquale'nin gözaltına alınmasının ardından Roma, 2 Rus askeri ataşeyi sınır dışı edeceğin duyurdu. Bakan Tajani'nin "kabul edilemez müdahale" olarak nitelediği skandalda; NATO silahlanma planları, İHA fabrikaları ve Ukrayna füzelerine ait gizli bilgilerin Moskova'ya sızdırıldığı ortaya çıktı.
İtalya, Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttükleri belirlenen iki Rus diplomatı sınır dışı etti. Bu karar, Roma ile Moskova arasındaki diplomatik gerilimi artırırken, İtalya'nın Rusya ve ABD eksenli gelişmelerin merkezinde yer aldığı bir sürece işaret etti.
İKİ RUS ASKERİ ATAŞEYE SINIR DIŞI KARARI
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ataşeyi sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.
Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İtalya Hükümeti, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkarılan casusluk faaliyetlerinden sorumlu olan İtalya'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde görevli 2 askeri ataşeyi sınır dışı etme kararı aldı."
Casusluk faaliyetlerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Tajani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin, Rusya Büyükelçisi'ne Ivan Petrovich Gorbachev ile Mikhail Vasilyevich Astakhov'un 3 gün içinde Roma'yı terk etmeleri gerektiğini ilettiğini belirtti.
Tajani, "Moskova, Batı'yı ve İtalya'yı hedef almak için hibrit yöntemlerini kullanmayı sürdürüyor. Bu durum, İtalyan kurumları ve ulusal güvenlik açısından ciddi ve kabul edilemez bir müdahaledir" dedi.
RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI: GÜÇLÜ PROTESTO
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'nın, Bakan Tajani'nin talimatıyla Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u bakanlığa çağırdığı belirtildi.
İtalya İç Güvenlik Bilgi Ajansı'ndan (AISI) gelen ihbar sayesinde tespit edilen yasa dışı faaliyetlere ilişkin İtalya Hükümetinin güçlü protestosu Rus Büyükelçi'ye iletildi.
Açıklamada, Ivan Petrovich Gorbachev ve Mikhail Vasilyevich Astakhov'un 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle sınır dışı edildikleri resmi olarak kayda geçti.
NATO VE UKRAYNA SIRLARINI MOSKOVA'YA SATTILAR
Soruşturmanın perde arkasını aralayan İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin eski istihbarat görevlileri Gavino Raoul Piras ve Vincenzo di Pasquale olduğu öğrenildi.
Para karşılığında Rusya yararına casusluk yapan bu iki ismin Moskova'ya sattığı gizli bilgiler ise adeta birer skandal niteliğinde:
- İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun yeniden silahlanma politikaları,
- İnsansız hava aracı (İHA) üretim fabrikalarının konumları,
- Füze ve silah sistemleri,
- Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve uzun menzilli füzelerin tedariki,
- Devlet sırrı niteliğindeki bazı sözleşme bilgileri, istihbarat veri tabanları ve Bulgaristan'daki askeri bir misyona dair gizli veriler.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ: MAYIS 2025'TEN BUGÜNE
Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2025'te başlattığı gizli soruşturma, İtalyan Jandarmasının (Carabinieri) 7 Temmuz'da düzenlediği operasyonla kamuoyuna yansımıştı.
Eski istihbarat mensupları Piras ve Di Pasquale gözaltına alınırken, casusluk faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yayımlandı.
İtalyan jandarması, şüphelilerin "açıklanması yasaklanmış bilgilere yönelik casusluk", "açıklanması yasaklanmış bilgilerin ifşası" ve "bilgisayarlara veya bilgi sistemlerine yetkisiz erişim" suçlarından sorumlu tutulduğunu bildirdi.
Ayrıca şüphelilerin, aralarında halen aktif görevde bulunan 4 askerin de yer aldığı bilgi kaynakları aracılığıyla bu gizli verilere eriştikleri saptandı.
İTALYA'NIN CASUSLUK SABIKASI: WALTER BİOT VAKASI
İtalya'da casusluk krizleri yeni değil. Ülke, 2021 yılında da benzer bir krizle sarsılmıştı. İtalyan donanmasında fırkateyn komutanlığı da yapan subay Walter Biot, 30 Mart 2021'de Rus yetkililere gizli belgeleri sızdırırken suçüstü yakalanmıştı.
Hem askeri hem sivil mahkemelerde yargılanan Biot'nun askeri mahkemeden aldığı 29 yıl 2 aylık hapis cezası, İtalyan Yargıtayı tarafından Kasım 2024'te onanmıştı. Dönemin İtalya Hükümeti de tıpkı bugün olduğu gibi Biot hadisesiyle bağlantılı 2 Rus askeri ataşeyi sınır dışı etmişti.