Köstebek krizi! İtalya'da casusluk yapan 2 Rus askeri ataşe sınır dışı

NATO VE UKRAYNA SIRLARINI MOSKOVA'YA SATTILAR

Soruşturmanın perde arkasını aralayan İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin eski istihbarat görevlileri Gavino Raoul Piras ve Vincenzo di Pasquale olduğu öğrenildi.

Para karşılığında Rusya yararına casusluk yapan bu iki ismin Moskova'ya sattığı gizli bilgiler ise adeta birer skandal niteliğinde:

İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun yeniden silahlanma politikaları,

İnsansız hava aracı (İHA) üretim fabrikalarının konumları,

Füze ve silah sistemleri,

Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve uzun menzilli füzelerin tedariki,

Devlet sırrı niteliğindeki bazı sözleşme bilgileri, istihbarat veri tabanları ve Bulgaristan'daki askeri bir misyona dair gizli veriler.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ: MAYIS 2025'TEN BUGÜNE

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2025'te başlattığı gizli soruşturma, İtalyan Jandarmasının (Carabinieri) 7 Temmuz'da düzenlediği operasyonla kamuoyuna yansımıştı.

Eski istihbarat mensupları Piras ve Di Pasquale gözaltına alınırken, casusluk faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yayımlandı.

İtalyan jandarması, şüphelilerin "açıklanması yasaklanmış bilgilere yönelik casusluk", "açıklanması yasaklanmış bilgilerin ifşası" ve "bilgisayarlara veya bilgi sistemlerine yetkisiz erişim" suçlarından sorumlu tutulduğunu bildirdi.

Ayrıca şüphelilerin, aralarında halen aktif görevde bulunan 4 askerin de yer aldığı bilgi kaynakları aracılığıyla bu gizli verilere eriştikleri saptandı.