CANLI YAYIN
Geri

Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?

Trump’ın Ankara’dan ayrılırken lüks uçağını bırakıp eski Air Force One’a geçmesi, Gizli Servis'i alarma geçirdi. Katar’ın hediye ettiği yeni uçakta füze savunma sistemi eksikliği olduğu iddia edilirken; kalkışta radarın kapatılması ve pencerelerin gizlenmesi de ABD basınında gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Washington'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılırken uçak değiştirerek eski "Air Force One" modeline geçmesi ABD'de tartışmalara yol açtı.

Başkan Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı, Fotoğraflar: AA, AFP, İHABaşkan Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı, Fotoğraflar: AA, AFP, İHA

ABD'DE "TRUMP NEDEN UÇAK DEĞİŞTİRDİ?" TARTIŞMASI

The New York Times yeni uçağın savunma yetenekleri ve güvenlik protokollerine ilişkin ciddi tartışmaları beraberinde getirdiğini yazdı. New York Times'ın Gizli Servis kaynaklarına dayandırdığı habere göre uçak değişikliği, Katar tarafından hediye edilen ve 400 milyon dolar harcanarak modernize edilen yeni lüks uçağın askeri savunma sistemlerindeki bazı eksiklikler nedeniyle tedbir amaçlı yapıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Katar'ın Trump'a hediye ettiği uçakKatar'ın Trump'a hediye ettiği uçak

KATAR'IN HEDİYESİNİ ÖNDEN GÖNDERDİ

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, yeni ve "göz kamaştırıcı" uçağı İngiltere'deki Mildenhall Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde görev yapan Amerikan askerlerinin ziyaret edebilmesi için önden gönderdiğini belirtti. Kendisinin ise "eski günlerin anısına" Türkiye'den İngiltere'ye kadar olan kısa mesafeyi eski Air Force One (VC-25A) ile uçacağını ifade etti.

Katar'ın Trump'a hediye ettiği uçakKatar'ın Trump'a hediye ettiği uçak

KARŞI TEDBİR SİSTEMLERİNE SAHİP DEĞİL Mİ?

Ancak askeri analistler ve New York Times'ın ulaştığı kaynaklar, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen ve acilen hizmete sokulan yeni Boeing 747-8 model "köprü" uçağın, Soğuk Savaş döneminde nükleer patlamaların elektromanyetik dalgalarına dayanıklı şekilde üretilen eski uçaklardaki bazı kritik füze algılama ve karşı tedbir (countermeasures) sistemlerine henüz sahip olmadığı belirtildi.

"İRAN'IN ÖLÜM LİSTESİNDE 1 NUMARAYIM"

Uçak değişikliği, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri misillemelerin ve hava saldırılarının yeniden alevlendiği, bölgesel risklerin tavan yaptığı bir döneme denk geldi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin "Değişikliğin arkasında İran'dan gelebilecek bir suikast tehdidi mi var?" sorusuna Trump doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "İran'ın ölüm listesinde 1 numarayım, hayatım zaten hep tehlikede" diyerek iddiaları tamamen yalanlamadı.

Air Force OneAir Force One

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Uçağın kalkışı sırasında askeri havacılık uzmanlarının dikkatini çeken diğer güvenlik önlemleri de şüpheleri artırdı:

Uçaktaki basın mensuplarına kalkış esnasında pencerelerin perdelerini kesinlikle kapalı tutmaları talimatı verildi.

Sivil uçuş takip radarlarında, Trump'ın bindiği uçağın transponder (konum bildirme) sisteminin kalkıştan hemen sonra kapatıldığı görüldü. Bu yöntem genellikle devlet başkanlarının savaş bölgeleri gibi yüksek riskli alanlardan tahliyesinde uygulanan bir prosedür olarak biliniyor.

Trump Air Force One ile döndüTrump Air Force One ile döndü

BEYAZ SARAY VE HAVA KUVVETLERİ SAVUNMADA

Havacılık uzmanları, geçici olarak hızlıca modifiye edilen "Katar uçağının" karmaşık askeri iletişim ve kızılötesi savunma sistemlerinin tamamlanmasının yıllar alabileceğini, bu yüzden uçağın şimdilik riskli uluslararası uçuşlar yerine iç hatlarda kullanılmasının daha doğru olacağını belirtiyor.

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yeni uçağın son teknoloji güvenlik protokolleriyle donatıldığını savunarak, "Başkanımızın da belirttiği gibi, Amerika'nın pek çok düşmanı gözünü ona dikmiş durumda. Bu tehditleri bertaraf etmek için şaşırtma ve yanlış yönlendirme dahil elimizdeki her türlü aracı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın takip ettiği uçak: Trump Ankaraya Uçan Beyaz Sarayla geldiDünyanın takip ettiği uçak: Trump Ankaraya Uçan Beyaz Sarayla geldi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?-7 Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?-8 Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?-9

Yunanistan'da havada dehşet! F-16 savaş uçağında yangın: Zorunlu iniş yaptı
SONRAKİ HABER

Yunanistan'da F-16 savaş uçağında yangın
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler