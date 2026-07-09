Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?
Trump’ın Ankara’dan ayrılırken lüks uçağını bırakıp eski Air Force One’a geçmesi, Gizli Servis'i alarma geçirdi. Katar’ın hediye ettiği yeni uçakta füze savunma sistemi eksikliği olduğu iddia edilirken; kalkışta radarın kapatılması ve pencerelerin gizlenmesi de ABD basınında gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Washington'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılırken uçak değiştirerek eski "Air Force One" modeline geçmesi ABD'de tartışmalara yol açtı.
ABD'DE "TRUMP NEDEN UÇAK DEĞİŞTİRDİ?" TARTIŞMASI
The New York Times yeni uçağın savunma yetenekleri ve güvenlik protokollerine ilişkin ciddi tartışmaları beraberinde getirdiğini yazdı. New York Times'ın Gizli Servis kaynaklarına dayandırdığı habere göre uçak değişikliği, Katar tarafından hediye edilen ve 400 milyon dolar harcanarak modernize edilen yeni lüks uçağın askeri savunma sistemlerindeki bazı eksiklikler nedeniyle tedbir amaçlı yapıldı.
KATAR'IN HEDİYESİNİ ÖNDEN GÖNDERDİ
Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, yeni ve "göz kamaştırıcı" uçağı İngiltere'deki Mildenhall Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde görev yapan Amerikan askerlerinin ziyaret edebilmesi için önden gönderdiğini belirtti. Kendisinin ise "eski günlerin anısına" Türkiye'den İngiltere'ye kadar olan kısa mesafeyi eski Air Force One (VC-25A) ile uçacağını ifade etti.
KARŞI TEDBİR SİSTEMLERİNE SAHİP DEĞİL Mİ?
Ancak askeri analistler ve New York Times'ın ulaştığı kaynaklar, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen ve acilen hizmete sokulan yeni Boeing 747-8 model "köprü" uçağın, Soğuk Savaş döneminde nükleer patlamaların elektromanyetik dalgalarına dayanıklı şekilde üretilen eski uçaklardaki bazı kritik füze algılama ve karşı tedbir (countermeasures) sistemlerine henüz sahip olmadığı belirtildi.
"İRAN'IN ÖLÜM LİSTESİNDE 1 NUMARAYIM"
Uçak değişikliği, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri misillemelerin ve hava saldırılarının yeniden alevlendiği, bölgesel risklerin tavan yaptığı bir döneme denk geldi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin "Değişikliğin arkasında İran'dan gelebilecek bir suikast tehdidi mi var?" sorusuna Trump doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "İran'ın ölüm listesinde 1 numarayım, hayatım zaten hep tehlikede" diyerek iddiaları tamamen yalanlamadı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI
Uçağın kalkışı sırasında askeri havacılık uzmanlarının dikkatini çeken diğer güvenlik önlemleri de şüpheleri artırdı:
Uçaktaki basın mensuplarına kalkış esnasında pencerelerin perdelerini kesinlikle kapalı tutmaları talimatı verildi.
Sivil uçuş takip radarlarında, Trump'ın bindiği uçağın transponder (konum bildirme) sisteminin kalkıştan hemen sonra kapatıldığı görüldü. Bu yöntem genellikle devlet başkanlarının savaş bölgeleri gibi yüksek riskli alanlardan tahliyesinde uygulanan bir prosedür olarak biliniyor.
BEYAZ SARAY VE HAVA KUVVETLERİ SAVUNMADA
Havacılık uzmanları, geçici olarak hızlıca modifiye edilen "Katar uçağının" karmaşık askeri iletişim ve kızılötesi savunma sistemlerinin tamamlanmasının yıllar alabileceğini, bu yüzden uçağın şimdilik riskli uluslararası uçuşlar yerine iç hatlarda kullanılmasının daha doğru olacağını belirtiyor.
Tartışmalar üzerine açıklama yapan Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yeni uçağın son teknoloji güvenlik protokolleriyle donatıldığını savunarak, "Başkanımızın da belirttiği gibi, Amerika'nın pek çok düşmanı gözünü ona dikmiş durumda. Bu tehditleri bertaraf etmek için şaşırtma ve yanlış yönlendirme dahil elimizdeki her türlü aracı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.