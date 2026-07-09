Gizli Servis özellikle istedi: Trump Ankara dönüşü uçağını neden değiştirdi?

Katar'ın Trump'a hediye ettiği uçak

KARŞI TEDBİR SİSTEMLERİNE SAHİP DEĞİL Mİ?

Ancak askeri analistler ve New York Times'ın ulaştığı kaynaklar, durumun göründüğünden çok daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen ve acilen hizmete sokulan yeni Boeing 747-8 model "köprü" uçağın, Soğuk Savaş döneminde nükleer patlamaların elektromanyetik dalgalarına dayanıklı şekilde üretilen eski uçaklardaki bazı kritik füze algılama ve karşı tedbir (countermeasures) sistemlerine henüz sahip olmadığı belirtildi.

"İRAN'IN ÖLÜM LİSTESİNDE 1 NUMARAYIM"

Uçak değişikliği, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri misillemelerin ve hava saldırılarının yeniden alevlendiği, bölgesel risklerin tavan yaptığı bir döneme denk geldi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin "Değişikliğin arkasında İran'dan gelebilecek bir suikast tehdidi mi var?" sorusuna Trump doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "İran'ın ölüm listesinde 1 numarayım, hayatım zaten hep tehlikede" diyerek iddiaları tamamen yalanlamadı.