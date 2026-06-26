Washington'daki İsrail-Lübnan müzakerelerinde 4. gün: Çekilme şartlarında anlaşmazlık

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ordusunun öncelikle kendi birliklerinin bulunmadığı bölgelerde konuşlanmasında ısrar ediyor.

ABD'nin planı kapsamında İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun yerleşmesi konusunda kısmi ilerleme sağlandığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, görüşmeler dün 11 saat sürdü.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yürütülen İsrail-Lübnan görüşmeleri 3 gündür devam ediyor ve 4. güne sarktı.

Görüşmelerin 3 gün sürmesi beklenirken uzun müzakerelerin ardından, görüşmelerin 4. gün de devam edeceği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, dün görüşmeler 11 saat sürdü.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da 3 gündür yürütülen İsrail - Lübnan görüşmelerinin bugün de devam edeceği belirtildi.

Lübnan, Fotoğraflar: Reuters, EPA

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise müzakerelerde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti.

Müzakerelerde ABD'nin planı kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekilerek yerini Lübnan ordusuna bırakması konusunda kısmi ilerleme sağlandığı belirtildi.

Tel Aviv yönetiminden gelen açıklamaların da İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmeye hazırlandığına işaret ettiği aktarıldı.

Haberde, Lübnan ordusunun konuşlanacağı bölgelerin İsrail tarafından "Hizbullah varlığından tamamen temizlenmiş" kabul edildiği, buna karşın ABD'nin sahadaki durumun kendi denetiminde takip edilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İSRAİL'İN ÇEKİLMESİ GEREKEN BÖLGELERDE ANLAŞMAZLIK

Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda İsrail'in çekileceği bölgenin genişleyeceği kaydedilen haberde, müzakerelerde İsrail'in çekilmesi öngörülen bölgenin genişliği, sınırları, çekilme hızı ve tarihi konularında anlaşmazlık olduğu ifade edildi.

The Jerusalem Post gazetesi ise Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ordusunun öncelikle kendi birliklerinin bulunmadığı bölgelerde konuşlanmasında ısrar ettiğini aktardı.