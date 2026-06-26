ABD Büyükelçisi'nden A Milli Takım'a tebrik: "Türkiye büyük bir yürek ortaya koydu"
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki son maçının ardından ABD'den tebrik geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, maçta ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutlayarak, "Son saniyelerine kadar heyecan dolu, hafızalara kazınacak bir klasikti; Türkiye büyük bir yürek ortaya koydu" dedi.
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- ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı galibiyet kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
- Barrack, Türkiye'nin galibiyetinin harika olduğunu ve maçın hafızalara kazınacak türden olduğunu belirtti.
- Maç Amerika Birleşik Devletleri'nde oynandı ve son saniyelerine kadar heyecan, yetenek ve drama doluydu.
- Türkiye, 3-2'lik galibiyetle uzun süre unutulmayacak bir başarı elde etti.
- Barrack, her iki takımın da centilmenliğin ve rekabet ruhunun muazzam bir örneğini sergilediğini ifade etti.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 Dünya Kupası'nda son maçında ABD'ye karşı galibiyet kazanan A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti.
"HARİKA GALİBİYETİ GÖNÜLDEN KUTLARIM"
ABD-Türkiye maçının hafızalara kazınacak türden olduğunu belirten Barrack, Türkiye'nin galibiyetinin harika olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu harika galibiyetten dolayı Türkiye'yi gönülden tebrik ederim!
Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan, son saniyelerine kadar heyecan, yetenek ve dramanın eksik olmadığı, hafızalara kazınacak türden tam bir klasik ve nefes kesen bir maçtı. Türkiye, baştan sona büyük bir yürek ortaya koyarak uzun süre unutulmayacak, son derece hak edilmiş bir 3-2'lik galibiyet elde etti.
Turnuva ve maç boyunca gösterdikleri harika mücadeleden dolayı Amerika Birleşik Devletleri takımını da canıgönülden kutlamak gerekir. Her iki takım da centilmenliğin ve rekabet ruhunun muazzam bir örneğini sergileyerek taraftarlar için unutulmaz bir gece yaşattı."
TÜRKİYE GALİBİYETLE VEDA ETTİ
2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız, ev sahibi ABD'yi uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle veda etti.
ABD 3. dakikada Trusty ile öne geçti. 10. dakikada beraberliği getiren Arda Güler, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atarak turnuva tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. 31'de Orkun'un şutunda Barış Alper'e çarpan topla 2-1 öne geçtik. ABD 49'da Berhalter ile eşitliği sağlasa da, 90+8'de Kaan Ayhan son sözü söyleyerek Türkiye'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi