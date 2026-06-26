ABD Büyükelçisi'nden A Milli Takım'a tebrik: "Türkiye büyük bir yürek ortaya koydu"

Barrack, her iki takımın da centilmenliğin ve rekabet ruhunun muazzam bir örneğini sergilediğini ifade etti.

Maç Amerika Birleşik Devletleri'nde oynandı ve son saniyelerine kadar heyecan, yetenek ve drama doluydu.

Barrack, Türkiye'nin galibiyetinin harika olduğunu ve maçın hafızalara kazınacak türden olduğunu belirtti.

Tom Barrack paylaşımı, Fotoğraflar: Takvim, AFP

"HARİKA GALİBİYETİ GÖNÜLDEN KUTLARIM"

ABD-Türkiye maçının hafızalara kazınacak türden olduğunu belirten Barrack, Türkiye'nin galibiyetinin harika olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu harika galibiyetten dolayı Türkiye'yi gönülden tebrik ederim!

Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan, son saniyelerine kadar heyecan, yetenek ve dramanın eksik olmadığı, hafızalara kazınacak türden tam bir klasik ve nefes kesen bir maçtı. Türkiye, baştan sona büyük bir yürek ortaya koyarak uzun süre unutulmayacak, son derece hak edilmiş bir 3-2'lik galibiyet elde etti.

Turnuva ve maç boyunca gösterdikleri harika mücadeleden dolayı Amerika Birleşik Devletleri takımını da canıgönülden kutlamak gerekir. Her iki takım da centilmenliğin ve rekabet ruhunun muazzam bir örneğini sergileyerek taraftarlar için unutulmaz bir gece yaşattı."