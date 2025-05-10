Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistinli mevkidaşı Abbas’tan Gazze görüşmesi!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü ve 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Rusya'yı ziyaret eden Abbas ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistinli mevkidaşı Abbas ile görüştü. (AA-ARŞİV) Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Filistin ile ilişkilere önem verdiklerini ve iki halkın güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu belirtti. Gazze'deki duruma değinen Putin, bölgede trajik olayların yaşandığını ve 51 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde tam anlamıyla insani felaket yaşanıyor." ifadesini kullandı. Putin, Gazze'deki durumun kötüleştiğini kaydederek, "Durum, Gazze Şeridi'ne insani yardım, temel ihtiyaç malzemeleri ve elektriğin sağlanmasını yasaklanmasına yönelik kararlarla daha da kötüleşiyor." değerlendirmesinde bulundu. Batı Şeria'daki durumun da gerginleştiğini aktaran Putin, Rusya'nın Filistin halkına yardım ettiğini dile getirdi.

Putin, "Bölgede sürdürülebilir barışın, ancak iki halk için iki devletin oluşturulmasını öngören, kabul gören uluslararası hukuk temelinde sağlanabileceğine her zaman inandık. Rusya, insani yardımın sağlanması ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmasından yana." şeklinde konuştu. İsrail ile Hamas arasında yıl başında ateşkes sağlandığına dikkati çeken Putin, "Maalesef, Gazze'de sağlanan ateşkes süreci bozuldu ve durum kötüleşmeye devam ediyor." dedi.