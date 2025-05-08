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Kontrolden çıktı tam gaz geliyor! 53 yıl önce Venüs’e fırlatılan Kosmos 482 Türkiye’ye çarpacak mı?

Sovyetler Birliği’nin 53 yıl önce 1972’de Venüs’e fırlattığı ve roket arızası nedeniyle yörüngeden çıkamayan Kosmos 482 Dünya’ya yaklaştı. Uzmanlar, uzay aracının 9-10 Mayıs tarihlerinde düşüş yapmasını bekliyor. Peki, Koskos 482 Türkiye’ye çarpabilir mi?

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:37
Kontrolden çıktı tam gaz geliyor! 53 yıl önce Venüs’e fırlatılan Kosmos 482 Türkiye’ye çarpacak mı?

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Sovyetler Birliği'nin 1972'de Venüs'e göndermek üzere fırlattığı fakat roket arızası nedeniyle yörüngeden çıkamayan ve kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya döndüğü belirtilen uzay aracı Kosmos 482'nin 9-10 Mayıs tarihlerinde düşüş yapması bekleniyor.

Kosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuşturKosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur

KOSMOS 482 DÜNYA'YA DÜŞÜYOR

Venüs'e fırlatılan Kosmos 482 atmosferden çıkınca 4 ayrı parçaya ayrılmıştı. Kosmos 482'nin iki parçası Dünya'ya düşmüş, iniş modülü ile ana motor bloğu ise 53 yıl boyunca yörüngede kalmıştı.

Kosmos 482'nin hangi parçasının Dünya'ya düşeceği bilinmezken uzmanlar yüksek sıcağa dayanıklı üretildiğini ve bu yüzden düşerken daha fazla parçalanmayacağını belirtti.

Kosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuşturKosmos 482, Görsel yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur

PARÇALANMAZSA RİSK BÜYÜK

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, aracın oldukça dayanıklı bir ısı kalkanına sahip olduğunu belirtti ve "Isı kalkanı bozulursa yanarak yok olur. Ancak sağlam kalırsa, yarım tonluk metal kütle yeryüzüne ulaşabilir" şeklinde uyarısında bulundu.

Bir diğer bilim insanı Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek ise uzay aracının 242 km/s hızla yeryüzüne çarpabileceğini söyledi. Öte yandan bazı bilim insanları ise bu boyutta bir nesnenin Dünya'ya düşme riskinin her yılki ihtimal ile aynı olduğunu belirtti.

DÜNYA'DA NEREYE DÜŞECEK?

Uzay aracının 52 derece kuzey ve 52 derece güney enlemleri arasında herhangi bir düşebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, uzay aracının Afrika, Güney Amerika, Avustralya, ABD, Kanada'nın bir kısmı ve Avrupa'nın bir kısmına düşebileceğini belirtti.

Rus uzay analisti Georgi Trişkin, BBC Rusça'ya verdiği demeçte, uzay aracının dünyaya düşen iki parçasının Yeni Zelanda'ya düştüğünü, diğer iki parçasının ise suya değil karaya çarpacağını belirtti.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA MI?

Trişkin, saatte 242 km hızla dünyaya düşecek aracın, "birkaç yüz gram TNT'nin patlamasıyla benzer bir etki yaratacağını" ifade etti.

Rus analiste göre, hesaplamalarına dayanarak aracın Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan'a düşme ihtimali bulunuyor.

500 kg’lık uzay aracı kontrolden çıktı! 53 yıl önce Venüs’e fırlatılmıştı: Kosmos 482 tam hız Dünya’ya dönüyor500 kg’lık uzay aracı kontrolden çıktı! 53 yıl önce Venüs’e fırlatılmıştı: Kosmos 482 tam hız Dünya’ya dönüyor

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