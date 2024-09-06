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Kim Jong Un’dan yeni hamle! Güney Kore’ye yine çöp balonu gönderdi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çöp balonu krizi devam ediyor. Güney Kore, Kuzey Kore’nin dün geceden bu yana ülkeye 260 çöp balonu gönderdiğini duyurdu. Pjongyang üç gündür Güney’e çöplerini gönderiyor.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 10:32 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 10:32
Kim Jong Un’dan yeni hamle! Güney Kore’ye yine çöp balonu gönderdi

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çöp balonu krizi yeniden patlak verdi. Güney Kore, Kuzey'in dün geceden bu yana 260'tan fazla "çöp balonu" gönderdiğini ve bu eylemin üçüncü gününe girdiğini duyurdu.

Kuzey Kore aylardır Güney Kore'ye çöp balonu gönderiyor.Kuzey Kore aylardır Güney Kore'ye çöp balonu gönderiyor.

KUZEY KORE YÜZLERCE ÇÖP BALONU GÖNDERDİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada Kuzey'in içinde çöp bulunan yüzlerce balonu arka arkaya ülkeye göndermeye devam ettiği bildirildi.

Üç gündür içlerinde çöp bulunan balonların Güney topraklarına gönderildiği belirtilen açıklamada, dün geceden bu sabaha kadar 260'ı aşkın "çöp balonunun" çeşitli kentlere düştüğü aktarıldı.

140 ÇÖP BALONU BAŞKENT SEUL'E DÜŞTÜ

Fırlatılan çöp balonlarından 140'ının başkent Seul ve yakındaki Gyeonggi eyaletinin bazı bölgelerine düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, balonların büyük kısmında kağıt ve plastik şişelerin olduğu, herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmadığına vurgu yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong UnKuzey Kore lideri Kim Jong Un

ÇÖP BALONU KRİZİ AYLARDIR DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

Kim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdiKim Jong Un durmuyor! Güney Kore’ye yine çöp dolu balon gönderdi
Kim Jong Un durmuyor! Güney Kore'ye yine çöp dolu balon gönderdi

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