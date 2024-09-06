İsrail Cenin’den ayrıldı! 10 günlük saldırıdan geriye enkaz kaldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde 10 gündür devam ettikleri saldırıları sona erdirdi. İşgal ordusu Cenin'de geriye büyük bir yıkım bırakarak bölgeden çekildi.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde 10 gündür devam ettikleri saldırıları sona erdirdi. İşgal ordusu Cenin'de geriye büyük bir yıkım bırakarak bölgeden çekildi.
İSRAİL ORDUSU CENİN'DEN AYRILDI
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, onlarca kişinin şehit edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.
Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.
İKİNCİ İNTİFA'DAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI
İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yasa dışı yerleşimci İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.