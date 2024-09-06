Kenya’da okul faciası! Gece yarısı çıkan yangında 17 öğrenci öldü

Kenya 'da perşembe gecesi bir yatılı okulda yangın çıktığı ve okulda kalan 17 öğrencinin yangında hayatını kaybettiği bildirildi.

17 KİŞİ YANGINDA ÖLDÜ

Nyeri ilçesindeki Hillside Endarasha İlkokulu'nda 17 kişinin hayatını kaybettiği çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR!

Çok sayıda kişinin de ciddi yanıklarla hastaneye kaldırılması nedeniyle ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Devlet Başkanı William Ruto yangını "dehşet verici" ve "yıkıcı" olarak nitelendirdi ve soruşturma emri verdi. Ruto sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sorumlular hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto

Polis sözcüsü Resila Onyango, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, çıkarılan cesetlerin "tanınmayacak kadar yanmış" olduğunu söyledi. "Olay yeri tamamen incelendiğinde daha fazla cesedin çıkarılması muhtemel" diye ekledi.

800 KİŞİ O OKULDA EĞİTİM GÖRÜYOR

Hillside Endarasha Academy özel bir ilkokul yatılı okuludur. Hayatını kaybeden öğrencilerin yaşları henüz bilinmese de Kenya'da ilkokulların 6 ila 14 yaş arasındaki öğrencilere eğitim verdiği biliniyor.

Okul, Nairobi'nin 150 km (93 mil) kuzeyinde, Kenya'nın Orta Yaylalarında yer alıyor. AFP haber ajansının haberine göre okulda yaklaşık 800 çocuk eğitim görüyor.