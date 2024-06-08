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Eli kanlı katil Netanyahu'dan Nusayrat Kampı katliamı sonrası alçak açıklama: Operasyon başarılı oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen ve 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 22:17 Güncelleme 08 Haziran 2024, 22:17
Eli kanlı katil Netanyahu’dan Nusayrat Kampı katliamı sonrası alçak açıklama: Operasyon başarılı oldu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen ve 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



İsrail Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bugün düzenlenen ve 210 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı.

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İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum" ifadelerini kullandı.



Kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri birer altın ve elmas olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu tarihe yazılacak bir operasyon. Bedel ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama aynı zamanda kahramanların kitapta ve İsrail tarihinde her zaman anılacağını da biliyorum" şeklinde konuştu.

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