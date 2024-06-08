Eli kanlı katil Netanyahu’dan Nusayrat Kampı katliamı sonrası alçak açıklama: Operasyon başarılı oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , Gazze Şeridi 'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı 'na düzenlenen ve 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.





Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum" ifadelerini kullandı.