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Dengeler değişiyor! O ülkenin devlet başkanı duyurdu: Türkiye altın çıkaracak

Türkiye ile Venezuela arasında dengeleri değiştirecek bir adım atıldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkesinin güneyinde altın çıkarmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 17:22 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:24
Dengeler değişiyor! O ülkenin devlet başkanı duyurdu: Türkiye altın çıkaracak

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile yeni bir anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

TÜRKİYE İLE ALTIN ANLAŞMASI
Maduro yaptığı açıklamada ülkesinin güneyinde altın çıkarmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Maduro, altın, demir, koltan ve diğer mineraller açısından zengin olan bölgeye atıfta bulunarak, "Türkiye'nin yatırımı, Orinoco Madencilik Kemeri'nde altın geliştirmeye devam etmek için yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Maduro imza töreninde yaptığı açıklamada "Bu altın sahalarını geliştireceğiz ve imzaladığımız şeyin doğaya saygılı ve çok üretken bir ekolojik gelişim örneği olmasını diliyorum" dedi.

GELECEĞİN PROJESİ
Sabah'taki habere göre Maduro ayrıca bir amonyak rafinerisinin inşası ve gaz rezervlerinin kullanılması ile ilgili olarak da Türkiye ile anlaşmalara imza atıldığını belirtti. Maduro, "Bunlar, petrokimya, gaz ve altın için geleceğin üç büyük projesidir." sözlerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Venezuela'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

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