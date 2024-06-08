Dengeler değişiyor! O ülkenin devlet başkanı duyurdu: Türkiye altın çıkaracak

GELECEĞİN PROJESİ

Sabah'taki habere göre Maduro ayrıca bir amonyak rafinerisinin inşası ve gaz rezervlerinin kullanılması ile ilgili olarak da Türkiye ile anlaşmalara imza atıldığını belirtti. Maduro, "Bunlar, petrokimya, gaz ve altın için geleceğin üç büyük projesidir." sözlerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Venezuela'yı ziyaret etmesi planlanıyor.