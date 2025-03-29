Danimarka’yı çileden çıkaran hamle! Grönland’da ABD üssüne şoke eden ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Danimarka ile kriz devam ederken Grönland'a gitti ve burada ABD askeri üssünü ziyaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'da, Reuters

GRÖNLAND'A ŞOKE EDEN ZİYARET

Vance Grönland'da Danimarka'yı hedef alırken ziyaret, büyük tartışmalara yol açtı. Vance, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve Rusya'nın adaya yönelik planlarının farkına varması gerektiğini söyledi ve "Başımızı kuma gömemeyiz ya da Grönland'da başımızı kara gömemeyiz." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'da, Reuters

TRUMP GRÖNLAND'DAN VAZGEÇMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın yarı özerk bir bölgesi olan ve 300 yıldan uzun süredir Danimarka'ya bağlı olan buzlarla kaplı adayı Birleşik Devletler'in devralması konusunda ısrar ediyor. Trump, göreve geldiği ilk dönemden beri Grönland'a odaklanmış durumda ve yakın zamanda bölgeyi "bir şekilde elde edeceğine" yemin etti.

Bay Vance daha yumuşak bir tavır takınarak ABD'nin Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkına saygı göstereceğini ve Bay Trump'ın dışlamadığı askeri güç kullanımının gerekli olmayacağını söyledi. Ancak Grönlandlılar bu tekliflere direndi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'da, Reuters

JD VANCE'İN EŞİ GİDECEKTİ GRÖNLAND ENGELLEDİ

Grönland hükümeti Bay Vance'i ya da eşi Usha'nın yanı sıra ulusal güvenlik danışmanı ve enerji bakanının da aralarında bulunduğu grubundaki diğer kişileri davet etmedi. Bayan Vance'in başlangıçta ziyaret etmesi planlanan başkent Nuuk'ta protestolar planlanmıştı ve gezinin bu kısmı birkaç gün önce iptal edildi.

Bunun yerine ziyaretin tamamı, herhangi bir kasabadan ya da utanç verici bir televizyon anının yaşanma ihtimalinden uzak bir füze savunma istasyonu olan Pituffik Uzay Üssü'ne indirgendi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'da, Reuters

Beyaz Saray'ın orijinal planı JD Vance'in eşi Usha'nın bu hafta sonu ünlü bir köpek kızağı yarışına katılması ve ABD ile Grönland'ı yakınlaştırmak amacıyla diğer kültürel yerleri görmesiydi. Protestocular havaalanından şehre giden yolu kapatmaya hazırlanıyordu. Grönland hükümeti ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirdi. Köpekli kızak yarışının organizatörleri bile Bayan Vance'den ilk etapta katılmasını istemediklerini söyledi.

Trump, bu hafta Grönland'ın Amerikan güvenliği için hayati önem taşıdığını tekrar vurguladı ve "Buna ihtiyacımız var. Buna sahip olmalıyız." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Grönland'da, Reuters

DANİMARKA'DAN TEPKİ

Danimarka Başkanı Mette Frederiksen ise J.D. Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak Instagram hesabından açıklama yaptı. Danimarka'nın Grönland'daki faaliyetlerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, NATO'ya da Arktik bölgesindeki varlığını artırma çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla gözetim, yeni Arktik gemileri, uzun menzilli insansız hava araçları (dronlar) ve uydu kapasitesi gibi önlemler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla kapasite eklenecek. ABD'den gerekli tedarikleri alabilirsek güvenliği daha hızlı artırabiliriz. Grönland, NATO'nun bir parçasıdır ve bu nedenle NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını önemli ölçüde artırması gerekmektedir. Arktik'in güvenliği, NATO ve bölgedeki tüm müttefikler için bir meseledir. Biz, Amerikalılarla gece gündüz iş birliği yapmaya hazırız. Ancak bu iş birliği, gerekli uluslararası kurallara ve NATO ittifakının tüm unsurlarını kapsayan güçlendirilmiş bir savunmaya dayanmalıdır.