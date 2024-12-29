Kazakistan’da düşürülen Azerbaycan uçağının kara kutuları Brezilya’ya gönderilecek

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şikago Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca soruşturmayı yürüten devletin uçuş kayıt cihazlarının okunmasını sağladığı ve kara kutuların hangi ülkede çözüleceğine karar verdiği belirtildi.

Kara düğüm Brezilya'da çözülecek (Fotoğraf: AA)

Ayrıca, Kazakistan'ın 1992 yılında söz konusu sözleşmeyi onayladığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) üyesi olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"(Şikago Sözleşmesi) belgesine dayanarak ICAO'nun da tavsiyeleri ve Azerbaycan ile Rusya'nın havacılık otoriteleri ile yapılan istişareler dikkate alınarak Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev'in başkanlığındaki uçak kazasını araştırma komisyonu, uçuş kayıt cihazlarının (kara kutular), Embraer uçağının da menşe ülkesi olan Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi'ne (CENIPA) gönderilmesine karar verildi."