Yaşama şansının yüzde 50 olduğu konuşulan Esma Esad’a İngiltere kapıları kapandı

Suriye'deki yönetimi kaybeden Esad ailesi, Rusya'ya sığındı. Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği ve İngiltere'ye gitmek arzusunda olduğu öne sürülürken, İngiltere Başbakanlık kaynaklarından dikkat çekici bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanlık kaynakları, SuriAye'nin eski lideri Beşşar Esad'ın İngiliz vatandaşı eşi Esma Esad'ın seyahat yasağı nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını duyurdu. İngiliz medyasına yansıyan bilgilere göre, Esma Esad kanser tedavisi görmekte olup yaşam şansı yüzde 50 olarak değerlendiriliyor.

Esma Esad ve devrik lider Beşar Esad

PASAPORTUNUN SÜRESİ DOLDU

Esad'ın tedavi amaçlı ve eşiyle boşanma sürecini başlatmak için İngiltere'ye dönmeyi planladığı iddia edilse de, Londra'da özel bir kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın, kızına destek olmak amacıyla İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürülüyor. Ancak İngiltere Başbakanlık kaynakları, Esad'ın tedavisini İngiltere'de sürdüremeyeceğini ve doğup büyüdüğü ülkeye geri dönmek zorunda olduğunu belirtti.Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esma Esad'ın herhangi bir seyahat belgesinin bulunmadığını açıkladı.

The i Paper gazetesi, pasaport süresi dolan Esad'ın aynı zamanda seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

aşbakanlık kaynakları, Esad’ın İngiltere’ye girişinin mümkün olmadığı belirtti (Fotoğraf:AA)

İNGİLTERE'YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Başbakanlık kaynaklarına göre, Esad'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığı belirtildi.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'in ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esed'in İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esed, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.