Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Norveç’te uçak kazası! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Dünya Kazakistan ve Güney Kore'deki uçak kazalarını konuşurken Norveç 'ten de talihsiz haber geldi.

Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (İHA)

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.