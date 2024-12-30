PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Norveç'te uçak kazası! Acil iniş sırasında pistten çıktı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, 737-800 tipi uçak Oslo-Amsterdam seferi sırasında yaşanan hidrolik arıza nedeniyle Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yaptı. İniş sırasında pistten çıkan uçak, çimenlik alanda durdu. 176 yolcu ve 6 mürettebat herhangi bir zarar görmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 01:41 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 01:45
Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Norveç’te uçak kazası! Acil iniş sırasında pistten çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dünya Kazakistan ve Güney Kore'deki uçak kazalarını konuşurken Norveç'ten de talihsiz haber geldi.

    Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Norveç'te uçak kazası!

    Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (İHA)Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (İHA)

    Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

    Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (İHA)Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (İHA)

    ACİL İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN KAÇTI
    Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (AA)Norveç'e acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. (AA)

    Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

    Güney Korede uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varGüney Korede uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
    Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyonla mücadele mesajı! Düşüş başladı
    Beşiktaş yeni başkanını seçti! İşte kazanan isim
    Öcalan ne zaman PKK lağv olsun çağrısı yapacak? Pervin Buldan’dan İmralı açıklaması: TBMM’deki partilerle görüşülecek
    Moskova - Bakü hattında ’uçak’ krizi! Aliyev Rusya örtbas etme niyetinde deyip tazminat istedi... Putin’le iki günde iki görüşme
    Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...
    Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil!
    Ahmet Şara’dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG’nin özerklik hayallerine ket vurdu
    Galatasaray’dan dünyayı sallayacak hamle! Osimhen’i gölgede bırakacak
    MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİLİĞE 46 BİN TL KAZANÇ! Asgari ücretle tüm ödemeler değişti... İşte yeni rakamlar
    DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım
    Fenerbahçe’de 3 ayrılık 6 transfer!
    Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var